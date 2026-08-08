Ghatsila News: बहरागोड़ा में अवैध लॉटरी नेटवर्क पर पुलिस का बड़ा हमला, 2,700 टिकटों के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार
Ghatsila News: बहरागोड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना पर अवैध लॉटरी के कारोबार में संलिप्त मोती रंजन राणा को गिरफ्तार किया। राणा के पास 2,700 अवैध लॉटरी टिकट थे। न्यायालय के समक्ष पेश कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और नागरिकों ने इसकी प्रशंसा की है।
Ghatsila News: बहरागोड़ा। बहरागोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत ब्लॉक मोड़ के समीप पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर त्वरित एवं सुनियोजित छापेमारी अभियान चलाया गया। जिसमें छापेमारी करते हुए अवैध लॉटरी के काले कारोबार में संलिप्त मोहनपुर निवासी मोती रंजन राणा उम्र 45 वर्ष को 2,700 पीस अवैध लॉटरी टिकटों के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। जिसके विरुद्ध बहरागोड़ा थाना कांड संख्या- 44/26 के तहत सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर कागजी प्रक्रिया पूरी करते हुए कड़े सुरक्षा घेरे में माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थापित कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं पुलिस की इस अचानक हुई सख्त कार्रवाई से जहां क्षेत्र के लॉटरी माफियाओं में हड़कंप मच गया है।
साथ ही स्थानीय ग्रामीणों एवं प्रबुद्ध नागरिकों ने कानून-व्यवस्था की इस प्रभावी पहल की प्रशंसा की है।
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