Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ghatsila News: नशा मुक्ति के खिलाफ चलाया जागरूकता अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, घाटशिला
Follow us on Google News
share

Ghatsila News: चाकुलिया थाना क्षेत्र में एक विशेष जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। पुलिस ने ग्रामीणों को डायन प्रथा, अंधविश्वास और नशे के दुष्परिणामों के बारे में बताया। थाना प्रभारी राजेश कुमार ने समाज को प्रगति के लिए इन बुराइयों को समाप्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया और सभी से जागरूकता फैलाने की अपील की।

Ghatsila News: नशा मुक्ति के खिलाफ चलाया जागरूकता अभियान

Ghatsila News: चाकुलिया। चाकुलिया थाना क्षेत्र के सिमदी पंचायत अंतर्गत शांतिनगर चौक पर बुधवार को पुलिस प्रशासन द्वारा सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन को लेकर एक विशेष जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान थाना प्रभारी राजेश कुमार, एएसआई अजीत कुमार ने ग्रामीणों को डायन प्रथा जैसी अंधविश्वास, कुरीतियों और नशे के बढ़ते दुष्परिणामों के प्रति विस्तार से जागरूक किया। थाना प्रभारी राजेश कुमार ने कहा कि समाज को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए अंधविश्वास और नशे जैसी बुराइयों को जड़ से खत्म करना बेहद जरूरी है। उन्होंने उपस्थित ग्रामीणों से अपील की कि वे न केवल स्वयं इन कुरीतियों से दूर रहें बल्कि अपने गांव और समाज में भी लोगों को जागरूक करने में सक्रिय भूमिका निभाएं ताकि एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण का निर्माण हो सके।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।