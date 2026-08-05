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Ghatsila News: जादूगोड़ा में चोरीकांड का खुलासा, चोरी के सामान के साथ आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, घाटशिला
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Ghatsila News: जादूगोड़ा में पुलिस ने चोरी के मामले में आरोपी को पकड़ा है। आरोपी रजनीश कालिंदी को गिरफ्तार किया गया है, जिसने दीपक कुमार ठाकुर के घर से 18,000 रुपये नकद और 3,000 रुपये के दो हेडफोन चुराए थे। चोरी के सामान को भी बरामद किया गया है।

जादूगोड़ा में चोरीकांड का खुलासा, चोरी के सामान के साथ आरोपी गिरफ्तार
जादूगोड़ा में चोरीकांड का खुलासा, चोरी के सामान के साथ आरोपी गिरफ्तार

Ghatsila News: जादूगोड़ा। जादूगोड़ा थाना पुलिस ने चोरी के एक मामले का उद्भेदन करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी गए सामान को भी बरामद कर लिया है। इस मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी ईश्वर दयाल मुंडा ने कहा की जादूगोड़ा के नवरंग मार्केट निवासी दीपक कुमार ठाकुर की लिखित शिकायत के आधार पर जादूगोड़ा थाना में कांड संख्या 32/26, दिनांक 04 अगस्त 2026 दर्ज किया गया था।

घटना का विवरण

मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 305(ए)के तहत अज्ञात चोर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शिकायत के मुताबिक, चोरों ने शिकायतकर्ता के घर से 18 हजार रुपये नकद एवं करीब तीन हजार रुपये मूल्य के दो हेडफोन चोरी कर लिए थे। घटना की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने मामले में अप्राथमिकी अभियुक्त के रूप में रजनीश कालिंदी उर्फ बाबू, पिता स्वर्गीय शिव शंकर कालिंदी, निवासी मेचूआ टोला डूंगरिडीह, थाना जादूगोड़ा को गिरफ्तार किया।

गिरफ्तारी और सामान की बरामदगी

पुलिस के अनुसार, आरोपी की गिरफ्तारी के साथ चोरी गए कुल सामान की बरामदगी भी कर ली गई। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस की इस कार्रवाई से चोरी के मामले का खुलासा होने के साथ ही पीड़ित के चोरी हुए सामान की भी बरामदगी हुई है।

सामान्य प्रश्न

चोरी की शिकायत कब दर्ज की गई थी?
चोरी की शिकायत 04 अगस्त 2026 को दर्ज की गई थी।
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