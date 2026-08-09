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Ghatsila News: खेत में काम कर रही महिला को जहरीले सांप ने डसा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, घाटशिला
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Ghatsila News: चाकुलिया प्रखंड के उदाल गांव की टुनी बाग को खेत में काम करते समय जहरीले सांप ने डंस लिया। परिजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए रेफर किया। अंततः उन्हें झाड़ग्राम अस्पताल ले जाया गया।

Ghatsila News: खेत में काम कर रही महिला को जहरीले सांप ने डसा

Ghatsila News: चाकुलिया। चाकुलिया प्रखंड के उदाल गांव की टुनी बाग(50) को शनिवार को खेत में काम के दौरान दाहिने हाथ की अंगुली में जहरीले सांप रसल वाइपर ने डंस लिया। टुनी बाग को परिजनों ने इलाज के लिए चाकुलिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया। जहां चिकित्सकों ने उनका प्राथमिक उपचार किया। लेकिन, उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टर आरएन सोरन ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें रेफर कर दिया। बेहतर इलाज के लिए महिला को परिजन पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम अस्पताल ले गए।

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