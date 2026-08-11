Ghatsila News: एक पेड़ हेमंत दा के नाम कार्यक्रम का आयोजन
Ghatsila News: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जन्मदिन पर 'एक पेड़ हेमंत दा के नाम' कार्यक्रम के अंतर्गत मुसाबनी प्रखंड समिति द्वारा पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम का आयोजन मेड़िया शिव मंदिर परिसर में किया गया, जिसमें झामुमो नेता, महिला और पुरुष सदस्य उपस्थित थे तथा महाप्रसाद का वितरण भी किया गया।
Ghatsila News: मुसाबनी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जन्मदिन के अवसर पर "एक पेड़ हेमंत दा के नाम" कार्यक्रम के तहत झामुमो मुसाबनी प्रखंड समिति अध्यक्ष प्रधान सोरेन के नेतृत्व में मेड़िया शिव मंदिर परिसर में पौधारोपण किया गया, तथा महाप्रसाद का वितरण किया गया। इस मौके पर झामुमो नेता गौरांग माहली प्रखंड सचिव महेश्वर हांसदा कोषाध्यक्ष पालु मांझी बिराम मुर्मू व कई महिला एवं पुरुष समेत समेत कमेटी के सदस्य मौजूद थे।
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