Ghatsila News: तेंतला में पोल्ट्री चिकन लदा पिक अप वैन पलटा, ड्राइवर घायल
Ghatsila News: पोटका। पोटका थाना क्षेत्र के हाता जमशेदपुर मुख्य पथ पर तेंतला पाल होटल के समीप एक ब्रायलर मुर्गा ले जा रहे पिक अप वैन पलट गया जिससे ड्राइवर संतोष नाय
Ghatsila News: पोटका। पोटका थाना क्षेत्र के हाता जमशेदपुर मुख्य पथ पर तेंतला पाल होटल के समीप एक ब्रायलर मुर्गा ले जा रहे पिक अप वैन पलट गया जिससे ड्राइवर संतोष नायक घायल हो गया है। ड्राइवर धालभूगढ़ का रहने वाला है। घटना रविवार 5:00 सुबह घटी। मिली जानकारी अनुसार ड्राईवर संतोष पिक अप वैन पर उड़ीसा से ब्रायलर मुर्गा लेकर टाटा की ओर जा रहा था।तेज गति में पिक अप वैन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे ड्राइवर को शरीर के विभिन्न हिस्सों में चोट लगी। स्थानीय लोगों ने ड्राइवर का प्राथमिक चिकित्सा करा दिया है। इधर पिक अप वैन पलटने से की ब्रायलर मुर्गा भी मर गए।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।