Ghatsila News: तेंतला में पिकअप वैन पलटा, चालक घायल
Ghatsila News: पोटका में, हाता-जमशेदपुर मुख्य पथ पर तेंतला पाल होटल के निकट एक पिकअप वैन पलटने से चालक संतोष नायक घायल हो गए। यह घटना रविवार सुबह 5 बजे हुई जब चालक ओडिशा से मुर्गा लेकर टाटा की ओर जा रहे थे। स्थानीय लोगों ने उन्हें प्राथमिक चिकित्सा दी।
Ghatsila News: पोटका। हाता-जमशेदपुर मुख्य पथ पर तेंतला पाल होटल के समीप एक मुर्गा ले जा रहे पिकअप वैन पलट गया जिससे चालक संतोष नायक घायल हो गया। चालक धालभूगढ़ का रहने वाला है। घटना रविवार 5 बजे सुबह घटी। मिली जानकारी अनुसार चालक संतोष पिकअप वैन पर ओडिशा से मुर्गा लेकर टाटा की ओर जा रहा था। तेज गति में पिकअप वैन अनियंत्रित होकर पलट गया। चालक को शरीर के विभिन्न हिस्सों में चोट लगी। स्थानीय लोगों ने चालक का प्राथमिक चिकित्सा करा दिया है। इधर, पिकअप वैन पलटने से मुर्गा भी मर गए।
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