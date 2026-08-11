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Ghatsila News: माताजी आश्रम हाता में रुद्राभिषेक, जलाभिषेक, आरती और भंडारा का आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, घाटशिला
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Ghatsila News: प्रखंड के माता जी आश्रम हाता में सोमवार को शिव मंदिर में रुद्राभिषेक यज्ञ का आयोजन किया गया। रुद्राभिषेक यज्ञ के उपरांत जलाभिषेक, आरती और भंडारा का आय

Ghatsila News: माताजी आश्रम हाता में रुद्राभिषेक, जलाभिषेक, आरती और भंडारा का आयोजन

Ghatsila News: पोटका। प्रखंड के माता जी आश्रम हाता में सोमवार को शिव मंदिर में रुद्राभिषेक यज्ञ का आयोजन किया गया। रुद्राभिषेक यज्ञ के उपरांत जलाभिषेक, आरती और भंडारा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सुनील कुमार डे,चिंतामणि त्रिपाठी,कृष्ण पद मण्डल, पतित पावन दास, अमल बिश्वास, निताई महाकुड़, तरुण डे, सुबोध मण्डल, अमित मण्डल, तड़ित मण्डल, दुलाल मुखर्जी, संजीव साह, लोचना मण्डल, काज़ल मण्डल, सुजाता मोरल, बकुल मिश्र, तनुश्री साहू सहित अनेक भक्त उपस्थित थे।

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