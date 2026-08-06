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Ghatsila News: डैम में डूबे एनआईटी के छात्र का तीसरे दिन भी नहीं चला पता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, घाटशिला
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Ghatsila News: गालूडीह में एनआईटी छात्र मीर हसीन तनवीर का डूबने के तीन दिन बाद भी पता नहीं चला। एनडीआरएफ की 30 सदस्यीय टीम ने खोज अभियान चलाया, लेकिन छात्र का कोई सुराग नहीं मिला। परिजन और स्थानीय प्रशासन भी खोज में शामिल हैं।

Ghatsila News: डैम में डूबे एनआईटी के छात्र का तीसरे दिन भी नहीं चला पता

Ghatsila News: गालूडीह, संवाददाता। आरआईटी स्थित चेकडैम में डूबे एनआईटी छात्र मीर हसीन तनवीर का घटना के 72 घंटे बाद भी कुछ पता नहीं चल पाया है। बुधवार को रांची से पहुंची एनडीआरएफ की 30 सदस्यीय टीम ने गालूडीह बराज और स्वर्णरेखा नदी के विभिन्न हिस्सों में सघन खोज अभियान चलाया, लेकिन देर शाम तक छात्र का कोई सुराग नहीं मिला। जानकारी के अनुसार, रविवार दोपहर आरआईटी चेकडैम में नहाने के दौरान मीर हसीन तनवीर गहरे पानी में चला गया और डूब गया। स्थानीय स्तर पर काफी खोजबीन के बावजूद उसका पता नहीं चलने पर जिला प्रशासन ने एनडीआरएफ की मदद ली। छात्र के पिता सहित अन्य परिजन भी पूरे दिन खोज अभियान के दौरान टीम के साथ मौजूद रहे। छात्र पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्दवान जिले का निवासी था और जमशेदपुर में एनआईटी का छात्र था。

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खोज अभियान की जानकारी

एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर दिनेश अवस्थी ने बताया कि जिला प्रशासन के निर्देश पर रांची से 30 सदस्यीय टीम सोमवार से सर्च ऑपरेशन चला रही है। टीम ने असंगी चेकडैम, राधास्वामी चेकडैम सहित अन्य संभावित स्थानों पर भी तलाश की। बुधवार को गालूडीह बराज और उसके आसपास के क्षेत्रों में अभियान चलाया गया। उन्होंने बताया कि आवश्यकता पड़ने पर खोज अभियान को जमशेदपुर की ओर भी आगे बढ़ाया जाएगा।

परिजनों की चिंता

खोज अभियान के दौरान आरआईटी थाना के एएसआई विक्रम कुमार भी मौजूद रहे। दिनभर चले अभियान के बावजूद शव नहीं मिलने से परिजन और एनडीआरएफ टीम निराश होकर लौट गई। खोज अभियान आगे भी जारी रहेगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

एनआईटी छात्र मीर हसीन तनवीर का पता कब चला?
एनआईटी छात्र मीर हसीन तनवीर का पता घटना के 72 घंटे बाद भी नहीं चला।
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