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Ghatsila News: जिले के नए डीटीओ योगदान देने पहुंचे, 2 माह ही रह पाए दिलीप कुमार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, घाटशिला
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Ghatsila News: पूर्वी सिंहभूम के नए डीटीओ महेश्वरी प्रसाद यादव शुक्रवार को जिला मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने दिलीप कुमार की जगह ली, जिनका तबादला चतरा किया गया है। यहीं से महेश्वरी प्रसाद यादव भी आए हैं। जिला कल्याण पदाधिकारी शंकराचार्य सामद को सरायकेला का नया डीटीओ बनाया गया है।

Ghatsila News: जिले के नए डीटीओ योगदान देने पहुंचे, 2 माह ही रह पाए दिलीप कुमार

Ghatsila News: पूर्वी सिंहभूम के नए डीटीओ महेश्वरी प्रसाद यादव योगदान देने के लिए शुक्रवार को जिला मुख्यालय पहुंच गए। वे दिलीप कुमार का स्थान लेंगे, जिनका तबादला चतरा में इसी पद पर हुआ है। दूसरी ओर, महेश्वरी प्रसाद यादव भी चतरा से ही पूर्वी सिंहभूम पहुंचे हैं। इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम के जिला कल्याण पदाधिकारी शंकराचार्य सामद को सरायकेला का नया डीटीओ बनाया गया है।दिलीप कुमार का कार्यकाल दो माह से थोड़ा ही अधिक रहा।

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