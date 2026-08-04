Ghatsila News: डुमरिया मॉडल स्कूल के दो मंजिला भवन का निर्माण 10 साल से अधूरा

Ghatsila News: डुमरिया, संवाददाता। डुमरिया प्रखंड की कांटोशोल पंचायत के बरडीह गांव में करोड़ों की लागत से दो मंजिला मॉडल स्कूल का निर्माण कार्य 10 साल से अधूरा है, वहीं इसके समीप स्कूल के छात्रावास का निर्माण अब 2.68 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। मालूम हो कि डुमरिया प्रखंड में मॉडल स्कूल अपना नहीं होने के कारण अष्टकोशी प्लस टू उच्च विद्यालय के जर्जर भवन में छात्रों की पढ़ाई करवायी जा रही है। जानकारी के अनुसार, दस वर्ष पूर्व सांसद विद्युत वरण माहतो एवं तत्कालीन विधायक मेनका सरदार ने इस मॉडल स्कूल का शिलान्याल बड़े तामझाम के साथ किया था।

क्षेत्र में दो मंजिला स्कूल भवन बनने को लेकर लोगों के बीच में काफी उत्साह था। निर्माण कार्य काफी तेजी होने से लोगों के बीच बेहतर शिक्षा उनके बच्चों की मिलने की उम्मीद जगने लगी थी। लेकिन निर्माण में इतनी अनियमितता बरती गयी कि आज तक काम ही पूरा नहीं हुआ और संवेदक काम छोड़कर ही पिछले कई साल से फरार है।भवन की दीवारों में बड़ी-बड़ी दरारें पड़ गईं और कार्य को बंद कर दिया गया। अब यह भवन चारों तरफ से झाड़ियों से घिर गया है। ग्रामीणों में अब दो मंजिला स्कूल भवन का सपना अधूरा में ही दिख रहा है। ठीक इसी निर्माणाधीन स्कूल परिसर में पुनः नये छात्रावास भवन का निर्माण 2.68 करोड़ की लागत से कार्य प्रारंभ कर दिया हैं। ग्रामीणों में चर्चा है कि दो मंजिला स्कूल भवन बनते-बनते भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ कर खंडहर बन गया। अब छात्रावास बनाकर विद्यार्थी क्या करेंगे।