Ghatsila News: कृषि विज्ञान केंद्र व अनुसंधान केंद्र का विधायक ने किया औचक निरीक्षण, पेड़ कटाई पर जताई नाराजगी
Ghatsila News: गालूडीह में विधायक सोमेश चंद्र सोरेन ने दाड़ीसाई कृषि विज्ञान केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने किसान हितैषी योजनाओं, बीज उत्पादन और जैविक खेती की जानकारी ली। केंद्र परिसर में कटे हुए पेड़ों को देखकर विधायक नाराज हुए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। निरीक्षण के दौरान एक कर्मचारी की अनुपस्थिति पर भी असंतोष जताया।
Ghatsila News: गालूडीह। घाटशिला प्रखंड स्थित दाड़ीसाई कृषि विज्ञान केंद्र और क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र का शनिवार को विधायक सोमेश चंद्र सोरेन ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने केंद्र में संचालित किसान हितैषी योजनाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, बीज उत्पादन, जैविक खेती, मृदा परीक्षण तथा किसानों को दी जा रही तकनीकी सुविधाओं की जानकारी ली। इस दौरान वरीय वैज्ञानिक डॉ. सीमा कुमारी ने केंद्र की गतिविधियों से विधायक को अवगत कराया।निरीक्षण के दौरान केंद्र परिसर में कटे हुए पेड़ों को देखकर विधायक ने नाराजगी जताई और अंचलाधिकारी तथा वन विभाग के रेंजर से तत्काल रिपोर्ट मांगी। उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि पर बिना अनुमति पेड़ काटना गंभीर मामला है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र में निरीक्षण के दौरान विधायक ने कर्मचारियों की उपस्थिति पंजी की भी जांच की। एक कर्मी के बिना अवकाश आवेदन के अनुपस्थित मिलने पर उन्होंने कार्यशैली पर असंतोष जताया। सह निदेशक डॉ. नजरूस्सलाम से पेड़ कटाई के संबंध में अनुमति पत्र मांगा गया, लेकिन वे अनुमति की प्रति प्रस्तुत नहीं कर सके। उन्होंने पेड़ कटाई का कारण नए पौधे लगाने, चहारदीवारी निर्माण और बिजली लाइन की सुरक्षा बताया। विधायक ने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने और आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
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