Ghatsila News: होमगार्ड व कक्षपाल अभ्यर्थियों की तैयारी को मिली खेल सामग्री
Ghatsila News: पोटका विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजीव सरदार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए निजी स्तर पर खेल सामग्री दी। डी-डांडी मैदान में अभ्यास करने वाले छात्रों ने विधायक को अपनी समस्याएं बताईं, जिसमें आवश्यक संसाधनों की कमी थी। विधायक ने 25 जर्सी सेट, तिरपाल और लॉन्ग जंप के गद्दे उपलब्ध कराए।
Ghatsila News: जादूगोड़ा/ पोटका। पोटका विधानसभा क्षेत्र के युवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को बेहतर बनाने के उद्देश्य से विधायक संजीव सरदार ने निजी स्तर पर खेल सामग्री उपलब्ध कराई। बुधवार को जनता दरबार में पोटका प्रखंड के चाकड़ी स्थित डी-डांडी मैदान में अभ्यास करने वाले छात्र-छात्राओं ने विधायक से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। अभ्यर्थियों ने बताया कि डी-डांडी मैदान में प्रतिदिन सैकड़ों युवक-युवतियां होमगार्ड, कक्षपाल तथा अन्य सरकारी नौकरियों की शारीरिक परीक्षा की तैयारी करते हैं। यहां रामगढ़, किसानडीह, चाकड़ी, रादुड, कोपे, कुलडीहा, पोड़ाहातु, लखनकाई, हारीडीह, मगुवामाई, किताडीह, सारसे सहित आसपास के कई गांवों से अभ्यर्थी अभ्यास के लिए पहुंचते हैं।
हालांकि हाई जंप, लॉन्ग जंप और अन्य शारीरिक गतिविधियों के लिए आवश्यक संसाधनों के अभाव में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।युवाओं की मांग पर विधायक संजीव सरदार ने तत्काल अपने निजी स्तर से 25 जर्सी सेट, पांच तिरपाल तथा लॉन्ग जंप के लिए तीन गद्दे उपलब्ध कराए, ताकि अभ्यर्थियों को बेहतर माहौल में अभ्यास करने की सुविधा मिल सके।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।