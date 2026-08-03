Ghatsila News: गालूडीह बीआरसी भवन में तीन दिवसीय एमडीएम अंकेक्षण शुरू
Ghatsila News: गालूडीह में तीन दिवसीय मध्याह्न भोजन अंकेक्षण शुरू हुआ। पहले दिन कीताडीह और गोंधनिया संकुल के 36 विद्यालयों का अंकेक्षण किया गया। टीम ने एमडीएम से जुड़ी सभी दस्तावेजों और भोजन सामग्री की गुणवत्ता की जांच की। इसमें प्रिंसिपल और बीआरसी अधिकारी शामिल थे।
Ghatsila News: गालूडीह। विद्यालयों में मध्याह्न भोजन एमडीएम योजना के सुचारू संचालन और गुणवत्ता जांच के लिए गालूडीह बीआरसी भवन में सोमवार से तीन दिवसीय एमडीएम अंकेक्षण शुरू हुआ। पहले दिन कीताडीह और गोंधनिया संकुल के कुल 36 विद्यालयों का अंकेक्षण किया गया।अंकेक्षण टीम में अभिषेक चौहान,उदय प्रसाद और गौरव कुमार पहुंचे थे। उन्होंने प्रत्येक विद्यालय से एमडीएम से जुड़े सभी दस्तावेज और भौतिक स्थिति का मिलान किया। भोजन में दिए जा रहे अन्न, दाल, सब्जी, तेल और अंडे/फल की मात्रा नामांकन के सापेक्ष भोजन करने वाले बच्चों की संख्या खाद्यान्न, गैस, ईंधन और सामग्री का रख-रखाव। कीताडीह संकुल के 18 और गोंधनिया संकुल के 18 विद्यालयों के प्रधानाध्यापक को बीआरसी पहुंचे।
टीम ने रजिस्टर, बिल, स्टॉक और फोटो के आधार पर जांच की अंकेक्षण में बीआरपी, सीआरसी और पोषण सखियों की टीम शामिल थी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।