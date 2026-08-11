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Ghatsila News: सत्यनारायण मंदिर में हुआ सामूहिक महा रुद्राभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, घाटशिला
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Ghatsila News: चाकुलिया नगर पंचायत के पुराना बाजार स्थित सत्यनारायण ठाकुरबाड़ी मंदिर में सावन महीने के अवसर पर सामूहिक महारुद्राभिषेक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में स्वामी हंसानंद गिरि की देखरेख में आठ दंपतियों ने भगवान शिव का अभिषेक किया। कार्यक्रम का आयोजन मंदिर प्रबंधन समिति के विनय लोधा एवं अनूप केड़िया द्वारा किया गया।

Ghatsila News: सत्यनारायण मंदिर में हुआ सामूहिक महा रुद्राभिषेक

Ghatsila News: चाकुलिया। चाकुलिया नगर पंचायत क्षेत्र के पुराना बाजार स्थित सत्यनारायण ठाकुरबाड़ी मंदिर में सावन महीने के अवसर पर सोमवार को सामूहिक महारुद्राभिषेक का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम स्वामी हंसानंद गिरि की देखरेख में आठ दंपतियों ने सामूहिक रूप से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भगवान शिव का अभिषेक किया। इनमें रामकृष्ण लोधा, अमित भारतीय, आनंद केड़िया, संजय कुमार लोधा, सुनील लोधा, गोल्डी अग्रवाल, दीपक कुमार झुनझुनवाला एवं संजय बाकरेवाला शामिल थे। कार्यक्रम का आयोजन ठाकुरबाड़ी मंदिर प्रबंधन समिति के विनय लोधा एवं अनूप केड़िया की देखरेख में किया गया।

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