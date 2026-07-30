Ghatsila News: गायत्री शक्तिपीठ में महायज्ञ में उमड़े श्रद्धालु
Ghatsila News: चाकुलिया के गायत्री शक्ति पीठ में बुधवार को पांच कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में पुरुष और महिला श्रद्धालु शामिल हुए। महायज्ञ के समापन पर खिचड़ी का प्रसाद वितरण किया गया। सैकड़ों श्रद्धालु इस अवसर पर उपस्थित रहे और हवन में भाग लिया।
Ghatsila News: चाकुलिया। चाकुलिया के गायत्री शक्ति पीठ में बुधवार को पांच कुंडीय गायत्री महायज्ञ आयोजित हुआ। इस महायज्ञ में बड़ी संख्या में पुरुष और महिला श्रद्धालु शामिल हुए। इस महायज्ञ को जमशेदपुर गोलपहाड़ी शक्तिपीठ उज्जोन के पदाधिकारी संतोष संगम और संजय राय ने संपन्न करवाया। अनेक श्रद्धालुओं ने हवन किया। महायज्ञ के समापन के बाद श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद के रूप में खिचड़ी का वितरण हुआ। महाप्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं ने जमीन पर बैठकर खिचड़ी खायी। इस अवसर पर राजेंद्र लोधा, मिठु मल्लिक, रंजना रावत, जीतेन महतो, राधा नाथ मंडल, रवींद्र दत्ता, संध्या रानी महतो समेत सैकड़ों पुरुष और महिला श्रद्धालु उपस्थित थे।
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