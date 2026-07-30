Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ghatsila News: गायत्री शक्तिपीठ में महायज्ञ में उमड़े श्रद्धालु

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, घाटशिला
Follow us on Google News
share

Ghatsila News: चाकुलिया के गायत्री शक्ति पीठ में बुधवार को पांच कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में पुरुष और महिला श्रद्धालु शामिल हुए। महायज्ञ के समापन पर खिचड़ी का प्रसाद वितरण किया गया। सैकड़ों श्रद्धालु इस अवसर पर उपस्थित रहे और हवन में भाग लिया।

Ghatsila News: गायत्री शक्तिपीठ में महायज्ञ में उमड़े श्रद्धालु

Ghatsila News: चाकुलिया। चाकुलिया के गायत्री शक्ति पीठ में बुधवार को पांच कुंडीय गायत्री महायज्ञ आयोजित हुआ। इस महायज्ञ में बड़ी संख्या में पुरुष और महिला श्रद्धालु शामिल हुए। इस महायज्ञ को जमशेदपुर गोलपहाड़ी शक्तिपीठ उज्जोन के पदाधिकारी संतोष संगम और संजय राय ने संपन्न करवाया। अनेक श्रद्धालुओं ने हवन किया। महायज्ञ के समापन के बाद श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद के रूप में खिचड़ी का वितरण हुआ। महाप्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं ने जमीन पर बैठकर खिचड़ी खायी। इस अवसर पर राजेंद्र लोधा, मिठु मल्लिक, रंजना रावत, जीतेन महतो, राधा नाथ मंडल, रवींद्र दत्ता, संध्या रानी महतो समेत सैकड़ों पुरुष और महिला श्रद्धालु उपस्थित थे।

ये भी पढ़ें:Ghatsila News: चाकुलिया: गायत्री शक्तिपीठ में गायत्री महायज्ञ आयोजित
ये भी पढ़ें:Garhwa News: गायत्री शक्ति पीठ में हवन यज्ञ
ये भी पढ़ें:Chaibasa News: गुरु पूर्णिमा पर हुआ पांच कुंडली गायत्री महायज्ञ
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Chakulia

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।