Ghatsila News: तीज महोत्सव सह राखी मेला का भव्य आयोजन
Ghatsila News: घाटशिला में मारवाड़ी महिला समिति द्वारा तीज महोत्सव सह राखी मेला आयोजित किया गया। इसमें क्षेत्र की महिलाएं विभिन्न हाथ से निर्मित वस्तुओं के स्टॉल्स लेकर आईं। मेले का उद्घाटन अनिता अग्रवाल और रश्मिता अग्रवाल ने किया। यह उत्सव पिछले 28 वर्षों से मनाया जा रहा है, जिसमें मारवाड़ी समुदाय की महिलाएं भाग लेती हैं।
Ghatsila News: घाटशिला। मारवाड़ी महिला समिति घाटशिला की ओर से सोमवार को मारवाड़ी पंचायती धर्मशाला में तीज महोत्सव सह राखी मेला का आयोजन किया गया। जिसमें जमशेदपुर, गालूडीह, मुसाबनी, घाटशिला, धालभूमगढ़ एवं चाकुलिया से दर्जनो समाज की महिलाओ ने हाथ से निर्मित वस्तुओ का स्टॉल लगाया था। जिसमें लोगों ने जमकर खरीददारी की। मेले का उद्घाटन राष्ट्रीय अंचल प्रमुख अनिता अग्रवाल एवं अध्यक्ष रश्मिता अग्रवाल ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर रश्मिता अग्रवाल ने कहा कि अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति की ओर से पिछले 28 साल से लगातार सावन माह में तीज महोत्सव सह राखी मेले का आयोजन किया जाता रहा है।
इस मेले में अधिकतर मारवाड़ी समुदाय की महिलाएं अपने हाथों से निर्मित वस्तुओ का स्टॉल लगाती हैं। जिसमें तीज के समय श्रृंगार की सारी समान, राखी, पूजा के सारे समान, लड्डू गोपाल के सारे समान, पापड़, आचार, विभिन्न प्रकार के केक, कपड़ा, ज्वैलरी, चादर, गिफ्ट आईटम, ओलना समेत दर्जनो समान एक छत के नीचे मेले के रुप में लगाया जाता है। मौके पर प्राणिक हिलिंग के नितु निका सिंह, श्रद्वा रुंगटा, प्रेरणा, मधु अग्रवाल, निलम अग्रवाल, किरण अग्रवाल, संतोशी जैन, लक्ष्मी अग्रवाल, मीरा अग्रवाल, अंजना देवी, बबीता जैन, आशा अग्रवाल समेत समाज की दर्जनों महिलाएं मौजूद थीं।
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