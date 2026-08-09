Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ghatsila News: बहरागोड़ा में शहीद निर्मल महतो का शहादत दिवस मना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, घाटशिला
Follow us on Google News
share

Ghatsila News: बहरागोड़ा में शहीद निर्मल महतो का शहादत दिवस झामुमो प्रखंड अध्यक्ष अशीत मिश्रा के नेतृत्व में मनाया गया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने महतो की मूर्ति पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। असित मिश्रा ने कहा कि उन्होंने झारखंड की आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनकी प्रेरणा से समाज को आगे बढ़ने की राह मिलती है।

Ghatsila News: बहरागोड़ा में शहीद निर्मल महतो का शहादत दिवस मना

Ghatsila News: बहरागोड़ा। बहरागोड़ा में शहीद निर्मल महतो का शहादत दिवस झामुमो प्रखंड अध्यक्ष अशीत मिश्रा के नेतृत्व में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत झामुमो कार्यकर्ताओं ने शहीद निर्मल महतो के मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित कर की। मौके पर असित मिश्रा ने कहा कि झारखंड की आजादी की लड़ाई शहीद निर्मल दादा ने की थी। उनके संघर्ष की लड़ाई से कारपोरेट घरानों की नींद उड़ गई थी लेकिन आज भी उनका आंदोलन जिंदा है। उन्होंने झारखंड की अस्मिता, अधिकार और सम्मान के लिए जो संघर्ष किया, वह सभी के लिए प्रेरणास्त्रोत है। उनके सपनों का झारखंड बनाने के लिए वे संकल्पित है।

ये भी पढ़ें:Sahibganj News: झामुमो ने मनाया शहीद निर्मल महतो का शहादत दिवस

मौके पर प्रोफेसर श्याम मुर्मू, बिस्वजीत ओझा, रास बिहारी साहू, जदुपति राणा, रिंकू माइती, खितिस मुंडा, कृष्ण मुंडा, प्रेम मुर्मू आदि समेत कई झामुमो कार्यकर्ता उपस्थित थे।

ये भी पढ़ें:Adityapur News: शहादत दिवस पर निर्मल महतो को किया नमन, झामुमो ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि
ये भी पढ़ें:शहादत दिवस पर निर्मल महतो को किया नमन, झामुमो ने दी श्रद्धांजलि
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Baharagora

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।