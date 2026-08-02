Ghatsila News: खाना बनाने में झुलसी महिला की अस्पताल में मौत
Ghatsila News: बहरागोड़ा के छोटा ताडुआ गांव की कबिता देहुरी (42) की शुक्रवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। 24 जुलाई को खाना बनाते समय आग लगने से गंभीर रूप से झुलस गई थीं। विधायक समीर कुमार मोहंती ने अस्पताल अधिकारियों से मिलकर परिवार का 42 हजार का बिल माफ करने में मदद की।
Ghatsila News: बहरागोड़ा। बहरागोड़ा प्रखंड क्षेत्र के पारुलिया पंचायत अंतर्गत छोटा ताडुआ गांव निवासी कबिता देहुरी (उम्र 42) की शनिवार को टीएमएच अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। वह 24 जुलाई को अपने घर में खाना बनाने के दौरान आग की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गई थी। घटना के बाद परिजनों ने उन्हें इलाज के लिए टाटा मेन हॉस्पिटल (टीएमएच) में भर्ती कराया था। मृतका के पुत्र बिशाल देहुरी ने बताया कि इलाज के दौरान अस्पताल का लगभग 42 हजार का बिल बन गया था। जानकारी मिलने पर बहरागोड़ा विधायक समीर कुमार मोहंती ने अस्पताल प्रबंधन से बातचीत कर मानवीय पहल करते हुए पूरे बकाया बिल को माफ कराने में सहयोग किया।
इससे शोकाकुल परिवार को बड़ी राहत मिली। शनिवार दोपहर को शव गांव पहुंचने के बाद परिजनों और ग्रामीणों की उपस्थिति में कबिता देहुरी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। विधायक की इस पहल की स्थानीय लोगों ने सराहना की।
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