Ghatsila News: आवारा कुत्तों से सुरक्षा को लेकर नपं के कार्यपालक पदाधिकारी को ज्ञापन
Ghatsila News: चाकुलिया नगर पंचायत क्षेत्र में स्थानीय लोगों ने आवारा कुत्तों के आतंक से निजात दिलाने के लिए कार्यपालक पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि क्षेत्र के प्रमुख स्थानों पर कुत्तों के जमावड़े से नागरिकों में भय का माहौल है, जिससे कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। उचित कार्रवाई की मांग की गई है।
Ghatsila News: चाकुलिया। चाकुलिया नगर पंचायत क्षेत्र में आवारा कुत्तों का आतंक से निजात दिलाने को लेकर बुधवार को स्थानीय लोगों ने नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी मोटाय बानरा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि बिरसा चौक, धर्मशाला रोड, पुराना बाजार स्थित दुर्गा मंदिर से तारा मंदिर मार्ग, स्टेशन रोड और प्रखंड कार्यालय के सामने प्रमुख स्थानों पर दिन-रात आवारा कुत्तों का जमावड़ा लगा रहता है। इससे आम नागरिकों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा है। आवारा कुत्तों से बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों में भय का माहौल बना हुआ है। कुत्ते आए दिन आते-जाते लोगों के पीछे दौड़ पड़ते हैं। इससे दहशत फैल जाता है।
आवारा कुत्तों के अचानक वाहनों के सामने आ जाने से क्षेत्र में कई बार बाइक दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं।कई लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। ज्ञापन में आवारा कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों से हटाने अथवा किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर भेजने हेतु शीघ्र ही उचित कार्रवाई करने की मांग की गई है। इस मौके पर वार्ड पार्षद मलय रुहिदास, संजय घोष, मौसमी मल्लिक, उत्तम कुमार महतो, संजय कुमार सिंह, बंकेश बारीक समेत अन्य उपस्थित थे।
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