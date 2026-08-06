Ghatsila News: शिक्षा से ही समाज और देश आगे बढ़ेगा : संजीव सरदार 

Ghatsila News: पोटका, संवाददाता। शिक्षा सर्वांगीण विकास की रीढ़ है। शिक्षा से ही परिवार, समाज, राज्य व देश आगे बढ़ेगा। ये बातें बतौर मुख्य अतिथि विधायक संजीव सरदार ने बुधवार को उर्दू बालिका मध्य विद्यालय हल्दीपोखर को उत्क्रमित कर उच्च विद्यालय के रूप में स्वीकृति दिलाने में अहम भूमिका निभाने पर आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम में कहीं। विधायक ने छात्र-छात्राओं को खूब मन लगाकर पढ़ाई करने का संकल्प दिलाया। विधायक ने कहा कि आज आप पढ़ने में मेहनत करें, इसका परिणाम सुखद होगा तथा आपका भविष्य उज्ज्वल बनेगा। विधायक ने घोषणा की कि अभी यह विद्यालय उच्च विद्यालय बना है, आगे इसे प्लस टू का दर्जा भी दिलाया जाएगा।

उन्होंने स्थानीय मुखिया फरजाना सुल्तान की मांग पर हल्दीपोखर बाजार से हेंसल सीमा तक सड़क निर्माण व अलग विद्युत फीडर की सुविधा जल्द दिलाने का आश्वासन दिया। इसके पूर्व विधायक संजीव सरदार को शाल ओढ़ाकर तथा गुलदस्ता भेंट कर सम्मानित किया गया। मौके पर छात्राओं ने स्वागत गीत गाकर अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में पूर्व पार्षद चंद्रावती महतो, झारखंड आंदोलनकारी सुनील महतो, मुखिया फरजाना सुल्तान, पूर्व मुखिया सैयद जबीउल्लाह, ग्राम प्रधान मो. असलम, युवा नेता सैयद समीउल्लाह, उप मुखिया शाहिद परवेज उपस्थित थे। विधायक संजीव सरदार के अभिनंदन कार्यक्रम में स्थानीय मुखिया फरजाना सुल्तान ने दो सूत्री मांग पत्र विधायक को सौंपा। मांगों में हल्दीपोखर बाजार से सेंसर सीमा तक खराब हो चुकी सड़क का निर्माण तथा नियमित बिजली आपूर्ति हेतु अलग फीडर की सुविधा शुरू कराना शामिल हैं।