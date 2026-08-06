Ghatsila News: पोटका सीएचसी का विधायक ने किया निरीक्षण, निर्देश
Ghatsila News: विधायक संजीव सरदार ने पोटका के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने बरसात में बढ़ते सर्पदंश मामलों की चिंता जताई और एंटी वेनम दवा के स्टॉक की जांच की। अस्पताल में दवाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में जानकारी ली और स्वास्थ्य कर्मियों को मरीजों के लिए बेहतर उपचार की निर्देश दिए।
Ghatsila News: पोटका, संवाददाता। विधायक संजीव सरदार ने बुधवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पोटका का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विशेष रूप से बरसात के मौसम में बढ़ रहे सर्पदंश के मामलों को देखते हुए अस्पताल में उपलब्ध एंटी वेनम (सर्पदंश रोधी) दवा के स्टॉक की जांच की। जांच में अस्पताल में एंटी वेनम दवा का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध पाया गया, जिस पर विधायक ने संतोष व्यक्त किया। निरीक्षण के दौरान विधायक ने अस्पताल में उपलब्ध अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं, दवाओं, चिकित्सकीय व्यवस्थाओं एवं मरीजों को दी जा रही सेवाओं की भी जानकारी ली। उन्होंने वहां मौजूद डॉ विनीता लकड़ा एवं स्वास्थ्यकर्मियों से अस्पताल की वर्तमान स्थिति, आवश्यक संसाधनों एवं मरीजों के उपचार संबंधी व्यवस्थाओं पर चर्चा की।विधायक
संजीव सरदार ने कहा कि बरसात के मौसम में सर्पदंश की घटनाएं बढ़ जाती हैं, इसलिए अस्पताल में आवश्यक जीवनरक्षक दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं चिकित्सकों को निर्देश दिया कि अस्पताल में दवाओं की नियमित उपलब्धता बनाए रखें और मरीजों को समय पर बेहतर उपचार उपलब्ध कराया जाए। किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए।
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