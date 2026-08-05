Ghatsila News: प्रेमचंद ने आमजनमानस को अपने साहित्य का नायक बनाया : डॉ. राम

Ghatsila News: घाटशिला, संवाददाता। घाटशिला महाविद्यालय के हिंदी विभाग की ओर से मंगलवार को प्रेमचंद जीवन और साहित्य पर एक व्याख्यान आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता प्राचार्य डॉ. आर के चौधरी ने की। हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉ. दिलचंद राम ने कहा कि प्रेमचंद को सिर्फ सिलेबस तक सीमित नहीं करना है, वे एक ऐसे हिंदी और उर्दू के मूर्धन्य साहित्यकार हैं, जिन्होंने पहली बार आम जनमानस जिसमें मजदूर, किसान, दलित, महिला व समाज के अन्य पिछड़ों को अपने साहित्य का नायक बनाया।उन्होंने अपनी लेखनी से समाज में फैली कुरीतियों व शोषण के विरुद्ध आवाज बुलंद की। भौतिकी विभाग के शिक्षक डॉ. कनाई बारीक ने कहा कि उनकी साहित्य में नैतिकता, न्याय और संवेदना को बहुत गहरे तौर पर महसूस किया जा सकता है।