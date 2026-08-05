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Ghatsila News: प्रेमचंद ने आमजनमानस को अपने साहित्य का नायक बनाया : डॉ. राम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, घाटशिला
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Ghatsila News: घाटशिला महाविद्यालय के हिंदी विभाग ने प्रेमचंद के जीवन और साहित्य पर एक व्याख्यान आयोजित किया। प्राचार्य डॉ. आर के चौधरी ने कहा कि प्रेमचंद केवल सिलेबस में सीमित नहीं हैं, वे आम जनमानस के मुद्दों को उठाने वाले साहित्यकार हैं। विद्यार्थियों से अनुरोध किया कि वे साल में कम से कम एक प्रेमचंद की किताब पढ़ें।

Ghatsila News: प्रेमचंद ने आमजनमानस को अपने साहित्य का नायक बनाया : डॉ. राम

Ghatsila News: घाटशिला, संवाददाता। घाटशिला महाविद्यालय के हिंदी विभाग की ओर से मंगलवार को प्रेमचंद जीवन और साहित्य पर एक व्याख्यान आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता प्राचार्य डॉ. आर के चौधरी ने की। हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉ. दिलचंद राम ने कहा कि प्रेमचंद को सिर्फ सिलेबस तक सीमित नहीं करना है, वे एक ऐसे हिंदी और उर्दू के मूर्धन्य साहित्यकार हैं, जिन्होंने पहली बार आम जनमानस जिसमें मजदूर, किसान, दलित, महिला व समाज के अन्य पिछड़ों को अपने साहित्य का नायक बनाया।उन्होंने अपनी लेखनी से समाज में फैली कुरीतियों व शोषण के विरुद्ध आवाज बुलंद की। भौतिकी विभाग के शिक्षक डॉ. कनाई बारीक ने कहा कि उनकी साहित्य में नैतिकता, न्याय और संवेदना को बहुत गहरे तौर पर महसूस किया जा सकता है।

प्राचार्य डॉ आरके चौधरी ने कहा कि प्रेमचंद किसी एक भाषा और वर्ग में बंधे हुए साहित्यकार नहीं हैं, बल्कि वे सर्वजनीन और सर्वकालिक हैं। उन्होंने सभी विद्यार्थियों से अनुरोध किया कि सभी विद्यार्थी कम से कम साल में एक किताब प्रेमचंद की जरूर पढ़ें। मौके पर प्रो इंदल पासवान, डॉ सुरेंद्र प्रसाद सिंह, डॉ. कुमार विशाल, प्रो. अर्चना सुरीन, डॉ. सींगों सोरेन, डॉ रुचि स्मिता, डॉ चिरंतन महतो, प्रो मानिक मार्डी, प्रो बसंती मार्डी आदि मौजूद थे।

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