Ghatsila News: सांसद और विधायक ने किया सोलर पावर प्लांट का शिलान्यास

Ghatsila News: चाकुलिया। बहरागोड़ा विधानसभा के विधायक समीर मोहंती के प्रयास से चाकुलिया में सोलर पावर प्लांट की स्थापना होगी। इसके लिए चाकुलिया नगर पंचायत के वार्ड संख्या चार स्थित पुरनापानी में शनिवार को हंगामा के बीच सांसद विद्युत वरण महतो और विधायक समीर कुमार मोहंती ने संयुक्त रूप से पांच मेगावाट क्षमता के ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट का शिलान्यास किया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि पूर्वी सिंहभूम जिला में यह पहला सोलर पावर प्लांट होगा। इसकी स्थापना होने से लोगों को जीरो कट बिजली मिलेगी। विशिष्ट अतिथि विधायक समीर कुमार मोहंती ने कहा कि शहरी तथा सुदूर गांव के ग्रामीणों को अब बिजली की समस्या के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा।

सोलर पावर प्लांट का निर्माण होते ही क्षेत्र के लोगों को जीरो कट बिजली मिलेगी। यह सोलर पावर प्लांट झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (ज्रेडा) के द्वारा लगभग 30 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। इस मौके पर प्रखंड प्रमुख भुवनेश्वर करुणामय, जिला परिषद सदस्य धरित्री महतो, नगर पंचायत अध्यक्ष सोमवारी सोरेन, उपाध्यक्ष राजकुमार मिश्रा, गौतम दास, वार्ड सदस्य शतदल महतो, मौसमी मल्लिक, भाजपा जिला मंत्री चंदना मुर्मू समेत अनेक लोग उपस्थित थे। शिलान्याश समारोह में वार्ड नंबर चार के पार्षद शतदल महतो ने हंगामा किया। अतिथियों के संबोधन के बाद शतदल महतो ने माइक अपने हाथ में ले लिया और बवाल किया। उन्होंने कहा कि शिलान्यास कार्यक्रम की सूचना उन्हें नहीं दी गई। ‌नगर पंचायत के जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा की गई है। उन्होंने कहा कि संवेदक की मनमानी नहीं चलने दी जाएगी।