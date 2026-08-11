Ghatsila News: दो साल से सड़कों के निर्माण शुरू नहीं होने पर विधायक की नाराजगी, री-टेंडर का आदेश

Ghatsila News: जादूगोड़ा, संवाददाता। पोटका विधायक संजीव सरदार ने जमशेदपुर परिसदन में ग्रामीण कार्य विभाग के अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा की। उन्होंने लापरवाह ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई एवं लंबित सड़क निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। कई योजनाएं वर्षों से रुकी हुई हैं।

Ghatsila News: जादूगोड़ा, संवाददाता। पोटका विधायक संजीव सरदार ने जमशेदपुर परिसदन में ग्रामीण कार्य विभाग के अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा की। जिसमें पोटका विधानसभा क्षेत्र में लंबित सड़क निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण योजनाओं की जानकारी ली। इस दौरान कई महत्वपूर्ण योजनाओं में वर्षों से कार्य शुरू नहीं होने पर विधायक ने अधिकारियों से कड़ी नाराजगी जताई और पूछा कि टेंडर होने के दो-दो वर्ष बाद भी सड़क निर्माण कार्य आखिर क्यों शुरू नहीं हुआ। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि लापरवाह ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए लंबित योजनाओं का शीघ्र री-टेंडर कराकर निर्माण कार्य शुरू कराया जाए। ठेकेदारों ने तीन-तीन नोटिस के बाद भी नहीं शुरू किया काम, अब उन्हें डीबार की अनुशंसा

बैठक की जानकारी बैठक में अधिकारियों ने विधायक को जानकारी दी कि सिरहा कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स प्रा. लि. को मुख्यमंत्री ग्राम सड़क सुदृढ़ीकरण योजना के तहत पोटका प्रखंड में सरमदा-सानग्राम, सादेडीह-पोरा, समाईडीह-खापरसाई तथा रोलाडीह-खापरसाई सड़क के सुदृढ़ीकरण का कार्य 7 अगस्त 2025 को आवंटित किया गया था। निर्धारित अवधि में कार्य पूरा नहीं होने पर 6 जनवरी एवं 20 जनवरी 2026 को नोटिस जारी कर काम शुरू करने को कहा गया, लेकिन कंपनी ने न तो कार्य शुरू किया और न ही कोई संतोषजनक जवाब दिया। इसके बाद अब विभाग द्वारा कंपनी को डीबार (काली सूची में डालने) की अनुशंसा की गई है।

अन्य योजनाएं इसी प्रकार करीब 11.14 करोड़ रुपये की लागत वाली हरिणा-बुनूडीह, एल-113 से पोरा, एल-89 से पोरसा, पिछली-बाधडीह, रादुर-कोपे, पूटूडोनी-सिदिरसाई तथा एच.जे. रोड से बेदेजुरा तक सड़क सुदृढ़ीकरण योजना का कार्य भी सिरहा कंस्ट्रक्शन को दिया गया था।

लेकिन अबतक हरिणा से सुदृढ़ी चौक तक, एल 089 से पोरसा तक पथ, पिठली से बांधडीह तक पथ एवं रागुड़ से कोपे पथ में केवल वेट मिक्स मैकाडम का ही कार्य किया गया है। पुड़दुनी से सिदिरसाई तक पथ में सिर्फ गार्डवाल निर्माण कार्य किया गया है। शेष दोनों पथों में कोई कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है, निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बावजूद कार्य प्रगति से नहीं करने और शेष काम शुरू नहीं होने पर विभाग ने कई बार नोटिस जारी किया और अंततः डीबार की अनुशंसा कर दी जा रही है ।

मरम्मत योजनाएं 16.52 करोड़ की मरम्मत योजना भी ठप, दूसरी कंपनी पर भी कार्रवाई

बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि 16.52 करोड़ रुपये की लागत से हाता-जादूगोड़ा-भुजुडीह, दबंकी-गोबरागोड़ा-मानपुर, कुलडीहा-राखा माइंस रेलवे स्टेशन तथा शाहजोरी-सोनापास सड़क के विशेष मरम्मत कार्य भी लंबे समय से लंबित हैं। इन योजनाओं का कार्य भी सिरहा कंस्ट्रक्शन को दिया गया था, लेकिन कंस्ट्रक्शन कंपनी ने केवल कुलडीहा मुख्य पथ से राखा माइंस रेलवे स्टेशन तक पथ में सिर्फ चौड़ीकरण का कार्य किया गया है। शेष में कोई काम नहीं किया गया है और कई नोटिसों के बावजूद किसी में निर्माण शुरू नहीं किया गया, जिसके बाद विभाग ने उसे डीबार करने की अनुशंसा की है। बैठक में कार्यपालक अभियंता नीरज कुमार मिश्र, सहायक अभियंता अमरजीत कुमार सिंह, पोटका के कनीय अभियंता विकास कुमार केशरी, जमशेदपुर सहित विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।