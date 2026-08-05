Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ghatsila News: पोटका में पहली बार लगा ड्राइविंग लाइसेंस कैंप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, घाटशिला
Follow us on Google News
share

Ghatsila News: झारखंड सरकार के आदेश पर पोटका प्रखंड मुख्यालय में ड्राइविंग लाइसेंस शिविर आयोजित किया गया। विधायक संजीव सरदार ने कार्यक्रम की शुरुआत की और युवाओं को लर्निंग लाइसेंस वितरित किए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों में और शिविरों के आयोजन की योजना है, ताकि अधिकतम युवाओं को लाभ मिल सके।

Ghatsila News: पोटका में पहली बार लगा ड्राइविंग लाइसेंस कैंप

Ghatsila News: पोटका, संवाददाता। झारखंड सरकार के निर्देश पर मंगलवार को पोटका प्रखंड मुख्यालय में जिला परिवहन कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम की ओर से ड्राइविंग लाइसेंस कैंप का आयोजन किया गया। शिविर में पोटका प्रखंड के विभिन्न गांवों से हजारों की संख्या में युवक-युवतियां ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने पहुंचे। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक संजीव सरदार ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया, तदुपरांत युवाओं के बीच उन्होंने लर्निंग लाइसेंस का वितरण भी किया। इस अवसर पर विधायक संजीव सरदार ने कहा कि झारखंड के इतिहास में पहली बार युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सोच के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की पहल की जा रही है।

ये भी पढ़ें:Ranchi News: ड्राइविंग लाइसेंस शिविर में 155 अभ्यर्थी सफल

उन्होंने कहा कि भीड़ को देखते हुए अन्य क्षेत्रों में भी लगेंगे कैंप लगेगा। उन्होंने कहा कि जो लोग आज के शिविर में किसी कारणवश ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से वंचित रह गए हैं, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। जल्द ही पोटका के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसी तरह के शिविर आयोजित किए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को इसका लाभ मिल सके। कार्यक्रम में बीडीओ अरुण कुमार मुंडा, अंचलाधिकारी निकिता बाला, थाना प्रभारी सन्नी टोप्पो, जिला परिवहन पदाधिकारी दिलीप कुमार सहित जिला परिवहन कार्यालय एवं प्रखंड प्रशासन के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jharkhand Potka Driving License

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।