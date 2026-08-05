Ghatsila News: पोटका में पहली बार लगा ड्राइविंग लाइसेंस कैंप
Ghatsila News: झारखंड सरकार के आदेश पर पोटका प्रखंड मुख्यालय में ड्राइविंग लाइसेंस शिविर आयोजित किया गया। विधायक संजीव सरदार ने कार्यक्रम की शुरुआत की और युवाओं को लर्निंग लाइसेंस वितरित किए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों में और शिविरों के आयोजन की योजना है, ताकि अधिकतम युवाओं को लाभ मिल सके।
Ghatsila News: पोटका, संवाददाता। झारखंड सरकार के निर्देश पर मंगलवार को पोटका प्रखंड मुख्यालय में जिला परिवहन कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम की ओर से ड्राइविंग लाइसेंस कैंप का आयोजन किया गया। शिविर में पोटका प्रखंड के विभिन्न गांवों से हजारों की संख्या में युवक-युवतियां ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने पहुंचे। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक संजीव सरदार ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया, तदुपरांत युवाओं के बीच उन्होंने लर्निंग लाइसेंस का वितरण भी किया। इस अवसर पर विधायक संजीव सरदार ने कहा कि झारखंड के इतिहास में पहली बार युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सोच के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की पहल की जा रही है।
उन्होंने कहा कि भीड़ को देखते हुए अन्य क्षेत्रों में भी लगेंगे कैंप लगेगा। उन्होंने कहा कि जो लोग आज के शिविर में किसी कारणवश ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से वंचित रह गए हैं, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। जल्द ही पोटका के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसी तरह के शिविर आयोजित किए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को इसका लाभ मिल सके। कार्यक्रम में बीडीओ अरुण कुमार मुंडा, अंचलाधिकारी निकिता बाला, थाना प्रभारी सन्नी टोप्पो, जिला परिवहन पदाधिकारी दिलीप कुमार सहित जिला परिवहन कार्यालय एवं प्रखंड प्रशासन के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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