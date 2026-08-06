Ghatsila News: जादूगोड़ा में चोरी का खुलासा, नगद व सामान संग आरोपी गिरफ्तार
Ghatsila News: जादूगोड़ा थाना पुलिस ने चोरी के एक मामले का उद्भेदन किया है। आरोपी, रजनीश कालिंदी, को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसके घर से 18 हजार रुपये नकद और दो हेडफोन चोरी हुए थे। पुलिस ने चोरी का सामान भी बरामद किया है।
Ghatsila News: जादूगोड़ा, संवाददाता। जादूगोड़ा थाना पुलिस ने चोरी के एक मामले का उद्भेदन करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी गए सामान को भी बरामद कर लिया है। इस मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी ईश्वर दयाल मुंडा ने बताया कि जादूगोड़ा के नवरंग मार्केट निवासी दीपक कुमार ठाकुर की लिखित शिकायत के आधार पर जादूगोड़ा थाना में चार अगस्त को मामला दर्ज किया गया था।शिकायत के मुताबिक, चोरों ने शिकायतकर्ता के घर से 18 हजार रुपये नकद व करीब तीन हजार रुपये मूल्य के दो हेडफोन चोरी कर लिए थे।
घटना की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने मामले में अप्राथमिकी अभियुक्त के रूप में रजनीश कालिंदी उर्फ बाबू, पिता स्वर्गीय शिव शंकर कालिंदी, निवासी मेचूआ टोला डूंगरिडीह, थाना जादूगोड़ा को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, आरोपी की गिरफ्तारी के साथ चोरी गए कुल सामान की बरामदगी भी कर ली गई। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस की इस कार्रवाई से चोरी के मामले का खुलासा होने के साथ ही पीड़ित के चोरी हुए सामान की भी बरामदगी हुई है।
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