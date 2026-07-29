Ghatsila News: घटिया निर्माण पर भड़के विधायक सोमेश सोरेन, 17 करोड़ की नहर सर्विस रोड का काम रुकवाया

Ghatsila News: गालूडीह में बन रही वाटर बाउंड मैकाडम सर्विस रोड के निर्माण कार्य का निरीक्षण करते समय विधायक सोमेश चंद्र सोरेन ने अनियमितताओं और गुणवत्ता की कमी पर नाराजगी जताई। उन्होंने कार्य को रोकने का निर्देश दिया और दोषी ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी दी।

घटिया निर्माण पर भड़के विधायक सोमेश सोरेन, 17 करोड़ की नहर सर्विस रोड का काम रुकवाया

Ghatsila News: गालूडीह। घाटशिला प्रखंड के गालूडीह दायीं नहर क्षेत्र में सिंचाई प्रमंडल की ओर से बन रही वाटर बाउंड मैकाडम (डब्ल्यूबीएम) सर्विस रोड निर्माण कार्य का बुधवार को विधायक सोमेश चंद्र सोरेन ने जेएमएम नेताओं और ग्रामीणों के साथ निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य में कथित अनियमितता और गुणवत्ता में कमी मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए तत्काल काम रोकने का निर्देश दिया।

निर्माण प्रक्रिया में अनियमितताएँ निरीक्षण में पाया गया कि निर्धारित मानकों के अनुसार बोल्डर पिचिंग नहीं की जा रही थी। आरोप है कि पत्थरों को सही ढंग से लगाने के बजाय मिट्टी से ढक दिया गया था तथा मानक दूरी का भी पालन नहीं किया गया। विधायक ने आशंका जताई कि इससे भविष्य में नहर की लाइनिंग को नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने मौके पर मौजूद जेई गोपाल हांसदा और सहायक अभियंता विनोद कुमार बास्के को फटकार लगाई तथा कार्यपालक अभियंता रोहित राम से फोन पर बातचीत कर वर्क ऑर्डर, एस्टीमेट और अन्य दस्तावेजों के साथ संवेदक की बैठक बुलाने का निर्देश दिया।

ग्रामीणों की शिकायतें ग्रामीणों ने भी ठेकेदार पर दुर्व्यवहार और धमकी देने का आरोप लगाया। विधायक ने कहा कि किसानों की सुविधा के लिए करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन घटिया निर्माण किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने दोषी संवेदक को ब्लैकलिस्ट करने और कार्रवाई की चेतावनी दी।

सर्विस रोड की लागत बताया गया कि 0 से 56 किलोमीटर तक बनने वाली इस सर्विस रोड की लागत लगभग 17 करोड़ रुपये है और इसका निर्माण पंकज कंस्ट्रक्शन द्वारा किया जा रहा है। वहीं विभागीय अधिकारियों ने भी अनियमितता मिलने की पुष्टि करते हुए बताया कि रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेज दी गई है तथा भुगतान पर रोक लगा दी गई है।