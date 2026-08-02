Ghatsila News: जगन्नाथपुर मॉडल स्कूल का विधायक ने किया औचक निरीक्षण

Ghatsila News: घाटशिला। शनिवार को घाटशिला प्रखंड अंतर्गत जगन्नाथपुर स्थित मॉडल स्कूल का औचक निरीक्षण विधायक सोमेश चन्द्र सोरेन ने किया गया। निरीक्षण के दौरान नव-निर्मित विद्यालय भवन का अवलोकन किया गया तथा वर्षों से निर्माणाधीन भवन की प्रगति, गुणवत्ता एवं निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति का भी विस्तृत जायजा लिया गया। निरीक्षण के क्रम में निर्माण कार्य को निर्धारित मानकों के अनुरूप गुणवत्ता के साथ शीघ्र एवं समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराने तथा विद्यालय भवन को जल्द से जल्द विद्यार्थियों के उपयोग हेतु उपलब्ध कराने के संबंध में संबंधित अधिकारियों को विधायक ने आवश्यक निर्देश दिए गए। इस अवसर पर घाटशिला के प्रखंड विकास पदाधिकारी, विभागीय कनीय अभियंता , शिक्षा विभाग के अधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।