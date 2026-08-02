Ghatsila News: जगन्नाथपुर मॉडल स्कूल का विधायक ने किया औचक निरीक्षण
Ghatsila News: घाटशिला के विधायक सोमेश चन्द्र सोरेन ने शनिवार को जगन्नाथपुर स्थित मॉडल स्कूल का निरीक्षण किया। उन्होंने नव-निर्मित विद्यालय भवन की स्थिति एवं निर्माणाधीन भवन की प्रगति की जांच की। विधायक ने गुणवत्ता एवं समयबद्ध निर्माण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इस अवसर पर स्थानीय अधिकारी और गणमान्य नागरिक भी उपस्थित थे।
Ghatsila News: घाटशिला। शनिवार को घाटशिला प्रखंड अंतर्गत जगन्नाथपुर स्थित मॉडल स्कूल का औचक निरीक्षण विधायक सोमेश चन्द्र सोरेन ने किया गया। निरीक्षण के दौरान नव-निर्मित विद्यालय भवन का अवलोकन किया गया तथा वर्षों से निर्माणाधीन भवन की प्रगति, गुणवत्ता एवं निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति का भी विस्तृत जायजा लिया गया। निरीक्षण के क्रम में निर्माण कार्य को निर्धारित मानकों के अनुरूप गुणवत्ता के साथ शीघ्र एवं समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराने तथा विद्यालय भवन को जल्द से जल्द विद्यार्थियों के उपयोग हेतु उपलब्ध कराने के संबंध में संबंधित अधिकारियों को विधायक ने आवश्यक निर्देश दिए गए। इस अवसर पर घाटशिला के प्रखंड विकास पदाधिकारी, विभागीय कनीय अभियंता , शिक्षा विभाग के अधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
निरीक्षण के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता श्री जगदीश भकत, श्री सोना राम सोरेन, श्री बिमल मार्डी सहित अन्य स्थानीय कार्यकर्ता एवं गणमान्य नागरिक भी उपस्थित थे।
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