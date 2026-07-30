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Ghatsila News: एलआरडीसी ने पंचायत योजनाओं और सरकारी संस्थानों का किया औचक निरीक्षण, व्यवस्था पाई संतोषजनक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, घाटशिला
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Ghatsila News: बहरागोड़ा के सांड्रा पंचायत भवन में भूमि सुधार उप-समाहर्ता नित निखिल सुरीन ने बीडीओ एवं प्रखंड प्रशासन के साथ आंगनवाड़ी केंद्र, राशन दुकान, विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने सरकारी योजनाओं की स्थिति, बच्चों की उपस्थिति, खाद्यान्न की गुणवत्ता और प्रशासनिक संचालन की जांच की। सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गई।

एलआरडीसी ने पंचायत योजनाओं और सरकारी संस्थानों का किया औचक निरीक्षण, व्यवस्था पाई संतोषजनक
एलआरडीसी ने पंचायत योजनाओं और सरकारी संस्थानों का किया औचक निरीक्षण, व्यवस्था पाई संतोषजनक

Ghatsila News: बहरागोड़ा। बहरागोड़ा प्रखंड अंतर्गत सांड्रा पंचायत भवन में गुरुवार को भूमि सुधार उप-समाहर्ता नित निखिल सुरीन ने बीडीओ केशव भारती, सीओ राजाराम मुंडा और प्रखंड प्रशासनिक टीम के साथ झांजीया आंगनवाड़ी केंद्र, राशन दुकान, मध्य विद्यालय आडंग, सांड्रा स्वास्थ्य केंद्र, 15वें वित्त आयोग की योजनाओं तथा पंचायत भवन का औचक निरीक्षण कर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान आंगनवाड़ी में बच्चों की उपस्थिति व पोषण आहार, राशन दुकान में खाद्यान्न का स्टॉक व पारदर्शिता, विद्यालय में पठन-पाठन, शिक्षकों की उपस्थिति व मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता तथा पंचायत भवन में प्रशासनिक संचालन व जनसुविधाओं की बारीकी से जांच की गई।

निरीक्षण की इस सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया के दौरान सभी स्थानों पर व्यवस्थाएं दुरुस्त मिलने पर एलआरडीसी ने प्रसन्नता व्यक्त की। इस मौके पर स्थानीय मुखिया, आंगनवाड़ी सेविका-सहायिका, राशन डीलर, शिक्षक-शिक्षिकाएं और प्रखंड प्रशासन के तमाम अधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।

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