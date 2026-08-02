Ghatsila News: यूरिया और डीएपी खाद की कालाबाजारी नहीं करें विक्रेता : सीओ
Ghatsila News: पोटका में रासायनिक उर्वरक की कालाबाजारी रोकने के लिए अंचलाधिकारी निकिता बाला ने कृषि विभाग टीम के साथ शनिवार को हल्दीपोखर की कृषि बीज दुकानों का निरीक्षण किया। तीन दुकानों की जांच में सही स्टॉक अपडेट नहीं मिला, जिससे दुकानदारों को सुधारने के निर्देश दिए गए। बिक्री की उच्च दरों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।
Ghatsila News: पोटका, संवाददाता। रासायनिक उर्वरक की कालाबाजारी एवं जमाखोरी रोकने के उद्देश्य से उपायुक्त के निर्देशानुसार पोटका की अंचलाधिकारी निकिता बाला के नेतृत्व में कृषि विभाग की टीम ने शनिवार को हल्दीपोखर के कृषि बीज दुकानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान तीन कृषि बीज दुकानों की जांच की। इनमें किसान सीड स्टोर, एग्रो इंटरप्राइजेज एवं पंकज खाद भंडार शामिल हैं। निरीक्षण में दुकान का स्टॉक रजिस्टर, मूल्य एवं बिक्री की स्थिति की बारे में जानकारी ली। एग्रो इंटरप्राइजेज का स्टॉक अपडेट नहीं पाया। दुकानदार को दो दिन में सुधार करने की हिदायत दी। साथ ही सभी दुकानदारों को खाद की अवैध भंडारण एवं कालाबाजारी पकड़े जाने पर लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी दी।
जांच उपरांत सीओ ने बताया कि यूरिया 266 रुपये प्रति बैग एवं डीएपी 1350 रुपये प्रति बैग के हिसाब से बिक्री करना है। यदि इस मूल्य से अधिक दर में दुकानदार बिक्री करते है, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने दुकानदारों को निर्देश दिया कि बिक्री में किसान का फिंगर प्रिंट अवश्य लें। निरीक्षण टीम में अंचल निरीक्षक हेमंत सिंह, प्रखंड कृषि पदाधिकारी देवेन महतो, प्रखंड कृषि प्रबंधक कौशल झा शामिल थे।
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