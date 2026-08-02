Ghatsila News: विधायक ने कटे पेड़ के मामले में सीओ-रेंजर से मांगी रिपोर्ट, कार्रवाई के निर्देश

Ghatsila News: गालूडीह, संवाददाता। घाटशिला प्रखंड स्थित दारीसाई कृषि विज्ञान केंद्र और क्षेत्रीय कृषि अनुस nghiênण केंद्र का शनिवार को विधायक सोमेश चंद्र सोरेन ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान केंद्र में चल रही योजनाओं, किसानों को दी जा रही सुविधाओं और केंद्र की जमीन पर कटे पेड़ों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान विधायक की नजर केंद्र परिसर में कटे हुए कई पेड़ों पर पड़ी। इस पर उन्होंने नाराजगी जताई और तुरंत अंचलाधिकारी और वन विभाग के रेंजर से इसकी विस्तृत जानकारी मांगी। विधायक ने कहा सरकारी भूमि पर बिना अनुमति पेड़ काटना गंभीर मामला है। वे क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र के सह निदेशक डॉ. नजरूस्सलाम के द्वारा पेड़ कटाई मामले पर भड़क गए। उन्होंने कहा किसके आदेश पर कटवाया गया और इसकी लकड़ियां कहां गईं। बिना एनओसी के पेड़ काटा गया है। इसकी जांच उच्च स्तरीय होगी। उन्होंने सीओ और रेंजर को तुरंत जांच कर दोषी पर कार्रवाई करने की बात कही। इधर, डॉ. नजरूस्सलाम ने पेड़ कटाई का कारण बताया कि अन्य पेड़ लगाने, चहारदीवारी बनाने, आंधी-तूफान में विद्युत तार टूटने के कारण पेड़ कटाई की गई। इसके साथ ही उन्होंने सीओ को आवेदन देने की बात कही, पर परमिशन की कॉपी नहीं दिखा सके。