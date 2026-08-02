Ghatsila News: विधायक ने कटे पेड़ के मामले में सीओ-रेंजर से मांगी रिपोर्ट, कार्रवाई के निर्देश
Ghatsila News: गालूडीह के दारीसाई कृषि विज्ञान केंद्र का निरीक्षण विधायक सोमेश चंद्र सोरेन ने किया। उन्होंने पेड़ कटाई के मामले पर नाराजगी जताई और इसकी जांच करने का आदेश दिया। कर्मियों की रजिस्टर जांच में एक कर्मी अनुपस्थित मिला, जिसके लिए विधायक ने नाराजगी दिखाई।
Ghatsila News: गालूडीह, संवाददाता। घाटशिला प्रखंड स्थित दारीसाई कृषि विज्ञान केंद्र और क्षेत्रीय कृषि अनुस nghiênण केंद्र का शनिवार को विधायक सोमेश चंद्र सोरेन ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान केंद्र में चल रही योजनाओं, किसानों को दी जा रही सुविधाओं और केंद्र की जमीन पर कटे पेड़ों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान विधायक की नजर केंद्र परिसर में कटे हुए कई पेड़ों पर पड़ी। इस पर उन्होंने नाराजगी जताई और तुरंत अंचलाधिकारी और वन विभाग के रेंजर से इसकी विस्तृत जानकारी मांगी। विधायक ने कहा सरकारी भूमि पर बिना अनुमति पेड़ काटना गंभीर मामला है। वे क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र के सह निदेशक डॉ. नजरूस्सलाम के द्वारा पेड़ कटाई मामले पर भड़क गए। उन्होंने कहा किसके आदेश पर कटवाया गया और इसकी लकड़ियां कहां गईं। बिना एनओसी के पेड़ काटा गया है। इसकी जांच उच्च स्तरीय होगी। उन्होंने सीओ और रेंजर को तुरंत जांच कर दोषी पर कार्रवाई करने की बात कही। इधर, डॉ. नजरूस्सलाम ने पेड़ कटाई का कारण बताया कि अन्य पेड़ लगाने, चहारदीवारी बनाने, आंधी-तूफान में विद्युत तार टूटने के कारण पेड़ कटाई की गई। इसके साथ ही उन्होंने सीओ को आवेदन देने की बात कही, पर परमिशन की कॉपी नहीं दिखा सके。
कर्मियों की रजिस्टर की जांच
वहीं, विधायक ने कर्मियों की रजिस्टर की जांच की, जिसमें एक कर्मी को उपस्थित नहीं पाया, तो केंद्र के सह निदेशक ने निजी काम से जमशेदपुर जाने की बात कही, विधायक ने कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि बिना छुट्टी का आवेदन दिए कैसे छुट्टी दी गई। विधायक ने केंद्र के वरीय वैज्ञानिक डॉ. सीमा कुमारी से बातचीत की। उन्होंने केंद्र द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम, बीज उत्पादन, जैविक खेती, मृदा परीक्षण और किसानों को दी जा रही तकनीकी जानकारी के बारे में पूछा। वरीय वैज्ञानिकों ने बताया यहां हर महीने किसानों के लिए प्रशिक्षण और फसल संबंधी कार्यशाला आयोजित की जाती है। मोटे अनाज, दलहन पर विशेष फोकस है। उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र की वरीय वैज्ञानिक सीमा कुमारी को कहा कि काम की रूप रेखा की जानकारी दें। उन्होंने किसानों से संबंधित रजिस्टर का भी अवलोकन किया।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।