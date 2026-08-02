Ghatsila News: अधूरा पुल बना ग्रामीणों के लिए परेशानियों का सबब
Ghatsila News: चाकुलिया प्रखंड के कुचियाशोली पंचायत में संवेदक की लापरवाही से नीमडांगा से जीरापाड़ा जाने वाली सड़क पर अधूरा पुल किसानों और ग्रामीणों के लिए परेशानियो
Ghatsila News: चाकुलिया। चाकुलिया प्रखंड के कुचियाशोली पंचायत में संवेदक की लापरवाही से नीमडांगा से जीरापाड़ा जाने वाली सड़क पर अधूरा पुल किसानों और ग्रामीणों के लिए परेशानियों का कारण बन गया है। अब आवागमन बाधित हो गया है। संवेदक द्वारा पुराने पुल को तोड़ कर निर्माण पूरा नहीं किया गया है। पुल की मिट्टी खोदकर खेतों में डाल देने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। पुल के आसपास लगभग पांच एकड़ खेत डूब गए हैं। इससे किसानों में काफी आक्रोश है। जीरापाड़ा एवं बहादुरपुर दो गांव के किसानों के खेत पानी में डूबे हुए हैं। किसान दीपक महतो, सुरेंद्र महतो, किरण महतो, विजय महतो, कल्पना महतो, रघु महतो, कमल महतो, बबलू महतो, कृष्णा महतो ने बताया कि खेत पानी में डूब गए हैं जिससे महीनों की मेहनत पर पानी फिर गया है।
ग्रामीणों ने बताया कि बीते मार्च महीने से ही पुल का निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है। संवेदक द्वारा अभी तक पुल की ढलाई नहीं की गई है। अधूरे पुल के कारण आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। कई लोग यहां गिरकर घायल भी हो चुके हैं।
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