Ghatsila News: भाजपा जादूगोड़ा मंडल की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न

Ghatsila News: जादूगोड़ा में भारतीय जनता पार्टी की एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठन को मजबूत बनाने, संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती और बूथ सशक्तिकरण अभियान पर चर्चा की गई। कार्यकर्ताओं से संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए एकजुटता से काम करने का आह्वान किया गया।

Ghatsila News: जादूगोड़ा। भारतीय जनता पार्टी जादूगोड़ा मंडल की ओर से गुरुवार को राखा बाजार स्थित दुर्गा मंडप के समीप एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक मंडल अध्यक्ष तनुश्री नंदा त्रिपाठी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत एवं प्रभावी बनाने सहित आगामी कार्यक्रमों की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक के मुख्य मुद्दे बैठक में विशेष रूप से संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के समरसता संकल्प अभियान तथा बूथ सशक्तिकरण अभियान को लेकर कार्ययोजना पर विचार-विमर्श किया गया। कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने, आपसी समन्वय बढ़ाने तथा पार्टी के कार्यक्रमों को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया गया।

संगठन की मजबूती बैठक को संबोधित करते हुए वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि मजबूत संगठन ही पार्टी की सबसे बड़ी शक्ति है। प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी का पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निर्वहन करे, ताकि संगठन को बूथ स्तर तक और अधिक सशक्त बनाया जा सके।

कार्यक्रम में उपस्थित कार्यक्रम में मंडल के वरिष्ठ नेता मनोज प्रताप सिंह, मंडल प्रवासी हराधन सिंह, मण्डल प्रभारी बृजेश सिंह, संदीप कुमार (रोहित राकेश), लिटा राम मुर्मू, बिक्रम हेम्ब्रम, बिक्रम सिंह, शंकर महतो, रूपाली सवैया, रीना महाली, किरण देवी, प्रतिमा पांडा सहित मंडल के पदाधिकारी, शक्ति केंद्र संयोजक, बूथ अध्यक्ष एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक के अंत में सभी कार्यकर्ताओं ने संगठन की मजबूती, बूथ सशक्तिकरण और आगामी कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए पूरी तत्परता एवं एकजुटता के साथ कार्य करने का संकल्प लिया।