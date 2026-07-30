Ghatsila News: चाकुलिया: दिन दहाड़े हो रहा है अवैध बालू का परिवहन
Ghatsila News: चाकुलिया में एनजीटी की रोक और प्रशासन के निर्देशों के बावजूद अवैध बालू का परिवहन जोरों पर है। मुख्य बाजार सड़क पर बालू से लदे ट्रैक्टर चल रहे हैं। प्रशासन की कठिनाई का माफियाओं पर कोई असर नहीं है और कई जगहों पर अवैध बालू का भंडारण हुआ है।
Ghatsila News: चाकुलिया: एनजीटी की रोक, उपायुक्त और एसएसपी के कड़े निर्देश के बावजूद चाकुलिया में दिन दहाड़े अवैध बालू का परिवहन धड़ल्ले से हो रहा है। नगर पंचायत क्षेत्र की मुख्य बाज़ार सड़क पर अवैध बालू से लदे ट्रैक्टर दौड़ रहे हैं। अवैध बालू के कारोबारियों को प्रशासन का बिल्कुल भी डर नहीं है। नगर पंचायत क्षेत्र में विभिन्न चौक और चौराहों पर 32 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। बावजूद, अवैध बालू का परिवहन थमने का नाम नहीं ले रहा है। जानकारी के मुताबिक श्यामसुंदरपुर पंचायत क्षेत्र में बरसात के पूर्व ही कई जगहों पर बालू माफियाओं ने भारी मात्रा में अवैध बालू का भंडारण कर रखा है।
यहीं से ट्रैक्टरों द्वारा अवैध बालू को चाकुलिया लाया जा रहा है। माफिया ऊंची कीमत पर बालू बेच रहे हैं। अवैध बालू से लदे ट्रैक्टर केरूकोचा- चाकुलिया मुख्य सड़क से होकर आ रहे हैं।
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