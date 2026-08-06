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Ghatsila News: बरसात में भी धड़ल्ले से हो रहा सफेद पत्थरों का अवैध खनन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, घाटशिला
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Ghatsila News: चाकुलिया प्रखंड के बर्डीकानपुर और सोनाहातू पंचायत में बरसात के मौसम में सफेद पत्थरों का अवैध खनन जारी है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। रैयती और सरकारी भूमि पर पत्थरों का खनन हो रहा है और ये रात के अंधेरे में पश्चिम बंगाल भेजे जा रहे हैं।

Ghatsila News: बरसात में भी धड़ल्ले से हो रहा सफेद पत्थरों का अवैध खनन

Ghatsila News: चाकुलिया। चाकुलिया प्रखंड के बर्डीकानपुर - कालापाथर पंचायत और सोनाहातू पंचायत क्षेत्र में बरसात के मौसम में भी कई जगहों पर सफेद पत्थरों ( क्वार्ट्ज पत्थर) का अवैध खनन धड़ल्ले से हो रहा है। कई जगहों पर अवैध खनन किये पत्थरों का अवैध भंडारण किया गया है। पत्थरों को रात के अंधेरे में हाइवा और ट्रकों के जरिए पश्चिम बंगाल भेजा जा रहा है। स्थानीय लोगों ने ‌खनन विभाग और स्थानीय प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार, बड़ामचाटी के आसपास रैयती जमीन पर कई महीनों से यह अवैध खनन चल रहा है। रैयती जमीन के अलावा कुछ जगहों पर सरकारी और वन भूमि पर भी पत्थरों का अवैध खनन हो रहा है।

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यहां सफेद पत्थरों के बड़े-बड़े बोल्डरों को तोड़ कर निकाला जा रहा है। इन पत्थरों को तोड़कर जंगल झाड़ियों के बीच भंडारण किया जा रहा है। बड़ामचाटी जाने वाली सड़क के किनारे जंगल के बीच सफेद पत्थरों का भंडारण किया गया है। ‌जानकारी के मुताबिक पत्थरों को पश्चिम बंगाल भेजा जाता है। ‌एनजीटी द्वारा खनन पर रोक लगाए जाने के बावजूद क्षेत्र में अवैध खनन जारी है।

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