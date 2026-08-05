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Ghatsila News: चाकुलिया: बरसात में भी धड़ल्ले से हो रहा है सफेद पत्थरों का अवैध खनन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, घाटशिला
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Ghatsila News: चाकुलिया प्रखंड के बर्डीकानपुर-कालापाथर और सोनाहातू पंचायत में बारिश के मौसम में अवैध खनन जारी है। यहां क्वार्ट्ज पत्थरों का रात के अंधेरे में हाइवा और ट्रकों द्वारा परिवहन किया जा रहा है। एनजीटी के प्रतिबंध के बावजूद स्थानीय प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही।

चाकुलिया: बरसात में भी धड़ल्ले से हो रहा है सफेद पत्थरों का अवैध खनन
चाकुलिया: बरसात में भी धड़ल्ले से हो रहा है सफेद पत्थरों का अवैध खनन

Ghatsila News: चाकुलिया: चाकुलिया प्रखंड के बर्डीकानपुर - कालापाथर पंचायत और सोनाहातू पंचायत क्षेत्र में बरसात के मौसम में भी कई जगहों पर सफेद पत्थरों ( क्वार्ट्ज पत्थर) का अवैध खनन धड़ल्ले से हो रहा है। कई जगहों पर अवैध खनन किये पत्थरों का अवैध भंडारण किया गया है। पत्थरों को रात के अंधेरे में हाइवा और ट्रकों के जरिए पश्चिम बंगाल भेजा जा रहा है। जानकारी के अनुसार, बड़ामचाटी के आसपास रैयती जमीन पर कई महीनों से यह अवैध खनन चल रहा है। रैयती जमीन के अलावा कहीं कहीं पर सरकारी और वन भूमि पर भी पत्थरों का अवैध खनन हो रहा है।

यहां सफेद पत्थरों के बड़े-बड़े बोल्डरों को तोड़ कर निकाला जा रहा है। इन पत्थरों को तोड़कर जंगल झाड़ियों के बीच भंडारण किया जा रहा है। बड़ामचाटी जाने वाली सड़क के किनारे जंगल के बीच सफेद पत्थरों का भंडारण किया गया है। ‌जानकारी के मुताबिक पत्थरों को पश्चिम बंगाल में भेजा जाता है। ‌एनजीटी द्वारा खनन पर रोक लगाई जाने के बावजूद क्षेत्र में अवैध खनन हो रहा है। ‌खनन विभाग और स्थानीय प्रशासन द्वारा इस पर रोक लगाने के लिए कोई करवाई नहीं की जा रही है।

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