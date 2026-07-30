Ghatsila News: मानुषमुड़िया पंचायत भवन के पीछे सरकारी जमीन पर कब्जे की शिकायत, अंचलाधिकारी के निर्देश पर पहुंची जांच टीम
Ghatsila News: बहरागोड़ा प्रखंड में मानुषमुड़िया पंचायत के पास एक व्यक्ति द्वारा जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। अंचलाधिकारी राजा राम सिंह मुंडा के निर्देश पर पंचायत मुखिया राम मुर्मू ने पुलिस और अन्य अधिकारियों के साथ स्थल का निरीक्षण किया। सभी संबंधित पक्षों को जमीन के दस्तावेज पेश करने के लिए कहा गया है।
Ghatsila News: बहरागोड़ा। बहरागोड़ा प्रखंड अंतर्गत मानुषमुड़िया पंचायत भवन के पीछे लैम्पस परिसर के समीप एक व्यक्ति द्वारा जमीन पर अवैध कब्जा किए जाने का मामला सामने आया है। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए अंचलाधिकारी राजा राम सिंह मुंडा के निर्देश पर अंचल कर्मचारी, हल्का अमीन और स्थानीय पुलिस बल के साथ मानुषमुड़िया पंचायत के मुखिया राम मुर्मू ने शनिवार को संयुक्त रूप से स्थल का निरीक्षण किया। वहीं मौके पर स्थिति का जायजा लेने के बाद जांच टीम और मुखिया राम मुर्मू ने संबंधित पक्ष को सख्त निर्देश देते हुए जमीन से जुड़े सभी आवश्यक दस्तावेज अंचल कार्यालय में प्रस्तुत करने का फरमान जारी किया है।
अंचलाधिकारी कार्यालय के अनुसार कागजातों की जांच के बाद मामले में नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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