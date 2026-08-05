Ghatsila News: मानुषमुड़िया : सरकारी भूमि से 15 दिनों में कब्जा हटाएं
Ghatsila News: बहरागोड़ा के अंचलाधिकारी के निर्देश पर सरकारी जमीन की मापी की गई। अवैध अतिक्रमण की शिकायत पर रोकथाम के लिए विभाग ने खुदाई की। अतिक्रमणकारी को 15 दिन का समय दिया गया है। चेतावनी दी गई कि अगर समय पर अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
Ghatsila News: बहरागोड़ा, संवाददाता। बहरागोड़ा अंचलाधिकारी राजा राम सिंह मुंडा के निर्देश पर मंगलवार को बहरागोड़ा प्रखंड की मानुषमुड़िया पंचायत स्थित लैम्पस भवन के पीछे सरकारी जमीन की मापी की गई। उक्त जमीन पर अवैध अतिक्रमण किए जाने की शिकायत के बाद विभाग की टीम ने स्थल का निरीक्षण कर सीमांकन किया। मापी के दौरान संबंधित अतिक्रमणकारी को 15 दिनों के भीतर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने का निर्देश दिया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि निर्धारित अवधि के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने कहा कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सरकारी संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
मौके पर मुखिया राम मुर्मु, आमीन आशीष माहिती, कालु चंद, छोटना दासगुप्ता, मुन्ना दास, मलय पैड़ा, तुहीन राना, भोलानाथ भोल, विश्वजीत राना, सोमनाथ राना आदि उपस्थित थे।
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