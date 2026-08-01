Ghatsila News: खाना बनाते समय झुलसी महिला की टीएमएच में मौत, विधायक की पहल पर 42 हजार रुपये का बिल हुआ माफ
Ghatsila News: बहरागोड़ा के छोटा ताड़ुआ गांव में कबिता देहुरी (42) की आग में झुलसने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। परिवार ने आर्थिक संकट के कारण अस्पताल का बिल नहीं चुका पाया। विधायक समीर कुमार मोहंती ने मानवीय पहल करते हुए पूरा बिल माफ कराने में मदद की, जिससे परिवार को राहत मिली।
Ghatsila News: बहरागोड़ा। बहरागोड़ा प्रखंड क्षेत्र के पारुलिया पंचायत अंतर्गत छोटा ताडुआ गांव निवासी कबिता देहुरी (उम्र 42) की शनिवार को टीएमएच अस्पताल में इलाज के दौरान में निधन हो गया। वह 24 जुलाई को अपने घर में खाना बनाने के दौरान आग की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गई थीं। घटना के बाद परिजनों ने उन्हें इलाज के लिए टाटा मेन हॉस्पिटल (टीएमएच) में भर्ती कराया था। मृतका के पुत्र बिशाल देहुरी ने बताया कि इलाज के दौरान अस्पताल का लगभग 42 हजार का बिल बन गया था। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण परिवार बिल का भुगतान करने में असमर्थ था।
इसकी जानकारी मिलने पर बहरागोड़ा विधायक समीर कुमार मोहंती ने अस्पताल प्रबंधन से बातचीत कर मानवीय पहल करते हुए पूरे बकाया बिल को माफ कराने में सहयोग किया। इससे शोकाकुल परिवार को बड़ी राहत मिली। शनिवार दोपोहर को शव गांव पहुंचने के बाद परिजनों और ग्रामीणों की उपस्थिति में कबिता देहुरी का अंतिम संस्कार कर दिया गया।विधायक की इस पहल की स्थानीय लोगों ने सराहना की।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।