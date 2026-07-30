Ghatsila News: बेनाशोली काजू जंगल में एक सप्ताह से डेरा डाल बैठे 9–10 हाथी की झुंड, कई गांवों में दहशत का माहौल
Ghatsila News: बहरागोड़ा प्रखंड के बेनाशोली काजू जंगल में पिछले एक सप्ताह से 9-10 जंगली हाथियों का झुंड मौजूद है। इससे आसपास के गांवों में दहशत का माहौल बन गया है। रात में हाथी गांवों के समीप पहुंच जाते हैं, जिससे ग्रामीणों की दिनचर्या प्रभावित हुई है। लोग सुरक्षित के लिए वन विभाग से सहायता की मांग कर रहे हैं।
Ghatsila News: बहरागोड़ा। बहरागोड़ा प्रखंड के सांड्रा पंचायत स्थित बेनाशोली काजू जंगल में पिछले एक सप्ताह से 9–10 जंगली हाथियों का झुंड डेरा डाले हुए है। हाथियों की लगातार गतिविधियों से लुगाहारा, लोधनबनी, पानीशोल, धड़ांरी, भादुआ और दुधकुण्डी समेत आसपास के गांवों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों के अनुसार, रात में हाथी जंगल से निकलकर गांवों के समीप पहुंच जाते हैं, जिससे लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो गई है।हाथियों की मौजूदगी से जगन्नाथपुर–दारिशोल मुख्य मार्ग पर आवागमन भी प्रभावित हो रहा है। इसी मार्ग से बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं स्कूल जाते हैं, जिससे अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। किसानों और राहगीरों को भी खेतों व सड़कों पर आने-जाने में परेशानी हो रही है।
ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गंभीर स्थिति के बावजूद वन विभाग ने अब तक प्रभावी निगरानी या रेस्क्यू अभियान नहीं चलाया है। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में गश्ती दल की तैनाती, माइकिंग के माध्यम से लोगों को सतर्क करने, हाथियों को सुरक्षित जंगल की ओर खदेड़ने तथा जगन्नाथपुर–दारिशोल मार्ग पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है।
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