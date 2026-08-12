Ghatsila News: दो घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश, स्टेशन रोड जलमग्न
Ghatsila News: घाटशिला में मंगलवार को हुई तेज बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया। जलजमाव से राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लगातार बारिश से नदी-नालों का जलस्तर बढ़ा और किसानों के लिए फसल के लिए यह बारिश राहत लाएगी।
Ghatsila News: घाटशिला, संवाददाता। मंगलवार को दोपहर घाटशिला क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। करीब दो घंटे तक लगातार हुई तेज बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। घाटशिला स्टेशन रोड और साइकिल स्टैंड में पानी भर जाने से राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके अलावा एलआईसी कॉलोनी, तामकपाल समेत कई अन्य इलाकों में भी जलजमाव देखने को मिला। जानकारी के अनुसार, घाटशिला क्षेत्र में पिछले एक सप्ताह से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के कारण क्षेत्र की नदी-नालों में पहले से ही जलस्तर बढ़ा हुआ है। धान के खेतों में भी पर्याप्त पानी जमा है। हालांकि, लगातार बारिश के बावजूद उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिल रही है。
बारिश का समय
सोमवार की रात करीब आठ बजे बारिश शुरू हुई, जो लगभग 11 बजे तक जारी रही। मंगलवार सुबह कुछ देर के लिए धूप निकली, लेकिन दोपहर 12 बजे के बाद आसमान में फिर काले बादल छा गए। दोपहर करीब दो बजे से मूसलाधार बारिश शुरू हुई, जो शाम चार बजे तक जारी रही। दो घंटे की तेज बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में पानी ही पानी नजर आने लगा।
गालूडीह बराज की स्थिति
इधर, भारी बारिश के कारण स्वर्णरेखा नदी में जलस्तर बढ़ने और उफान की आशंका को देखते हुए गालूडीह बराज के दो गेट फिर खोल दिए गए हैं। जानकारों के अनुसार क्षेत्र में बारिश का यह सिलसिला 15 अगस्त तक जारी रहने की संभावना है। लगातार बारिश से शहरी क्षेत्र के लोगों को जलजमाव और आवागमन में परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों के लिए यह बारिश फसल के लिहाज से राहत लेकर आई है। धान की खेती के लिए पर्याप्त पानी मिलने से किसानों को काफी फायदा होने की उम्मीद है।
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