Ghatsila News: 10 माह बाद दी सिकल सेल के पॉजिटिव होने की रिपोर्ट, डीसी से कार्रवाई की मांग
Ghatsila News: चाकुलिया के जमुनाभूला गांव में एक स्वास्थ्य कार्यक्रम के दौरान लापरवाही का मामला सामने आया है। सुबल सरदार ने उपायुक्त को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि सिकल सेल एनीमिया की रिपोर्ट 10 महीने देरी से मिली, जिससे उनकी पत्नी की गर्भावस्था और नवजात शिशु पर गंभीर प्रभाव पड़ा। उचित कार्रवाई की मांग की गई है।
Ghatsila News: चाकुलिया, संवाददाता। एक संस्थान की ओर से क्षेत्र में चलाए जा रहे स्वास्थ्य कार्यक्रम के दौरान लापरवाही का मामला प्रकाश में आया है। चाकुलिया प्रखंड के जमुनाभूला गांव के सुबल सरदार ने उपायुक्त को पत्र लिख कर संस्थान के खिलाफ कार्रवाई और मुआवजे की मांग की है। शिकायत पत्र में सुबल सरदार ने कहा है कि उनकी पत्नी रेबती सरदार का 23 सितंबर 2025 को संस्थान द्वारा आयोजित एक शिविर में सिकल सेल एनीमिया की जांच के लिए सैंपल लिया गया था। रिपोर्ट में वे सिकल सेल एनीमिया पॉजिटिव पाई गईं। लेकिन यह महत्वपूर्ण जानकारी परिजनों को लगभग 10 महीने बाद 28 जुलाई 2026 को एएनएम के माध्यम से फोन पर दी गई। कहा गया है कि इस 10 महीने की देरी के दौरान उनकी पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया। यदि सही समय पर सिकल सेल पॉजिटिव होने की सूचना मिल जाती। तो गर्भावस्था के दौरान आवश्यक चिकित्सीय कदम उठाए जा सकते थे। समय पर इलाज और देखरेख नहीं मिलने के कारण अब नवजात शिशु में भी सिकल सेल एनीमिया होने की संभावना पैदा हो गई है。
बार-बार रिपोर्ट मांगने पर रिपोर्ट नहीं कराया उपलब्ध
पीड़ित परिवार का आरोप है कि संस्थान के कर्मियों से बार-बार मांगने पर भी समय पर रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई। सुबल सरदार ने उपायुक्त से गुहार लगाई है कि संस्थान की इस लचर कार्यप्रणाली और 10 महीने तक रिपोर्ट छुपाते हुए जान के साथ खिलवाड़ की घटना की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराई जाए। साथ ही दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करते हुए पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा व चिकित्सीय सहायता प्रदान की जाए।
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