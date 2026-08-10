Ghatsila News: विस्थापितों की बैठक में रोजगार और जमीन के मुद्दे पर बनी रणनीति

Ghatsila News: जादूगोड़ा। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल) से विस्थापित परिवारों की महत्वपूर्ण बैठक रविवार को ग्राम प्रधान मनोरंजन महतो के आवासीय कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में विस्थापितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में विशेष रूप से एसडब्ल्यूएमएल में विस्थापित एवं प्रभावित क्षेत्र के लोगों को रोजगार देने तथा प्रस्तावित विस्थापितों के नियोजन को लेकर विचार-विमर्श हुआ। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि एसडब्ल्यूएमएल में उपलब्ध रोजगार के अवसरों में विस्थापित एवं प्रभावित क्षेत्र के स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। बैठक में यह मांग उठी कि उक्त क्षेत्र के लोगों के लिए 50 प्रतिशत रोजगार का नियोजन सुनिश्चित किया जाए। इस मांग को लेकर कंपनी प्रबंधन के समक्ष दबाव बनाने तथा आवश्यक पहल करने का निर्णय लिया गया।

बैठक का प्रमुख मुद्दा

बैठक में एसडब्ल्यूएमएल द्वारा प्रस्तावित विस्थापितों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियोजित करने तथा आर.आई प्लॉट की जमीन से जुड़े मामले पर भी चर्चा की गई। विस्थापितों का कहना था कि जमीन और रोजगार से जुड़े मामलों का समाधान पारदर्शी तरीके से किया जाना चाहिए, ताकि प्रभावित परिवारों को उनका उचित अधिकार मिल सके। एचसीएल से जुड़े विस्थापन के मामले पर भी हुई चर्चा । बैठक में कहा गया कि विस्थापितों का मामला एचसीएल से लंबे समय से चला आ रहा है। विस्थापित परिवारों के लगातार प्रयासों के बाद इस मामले को झारखंड विधानसभा तक भी उठाया गया है। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि विस्थापितों के अधिकारों और उनके भविष्य से जुड़े मुद्दों का स्थायी समाधान होना आवश्यक है। बैठक में यह भी कहा गया कि यदि एसडब्ल्यूएमएल विस्थापितों की समस्याओं के समाधान की दिशा में सकारात्मक पहल करती है तो उसका स्वागत किया जाएगा। साथ ही एसडब्ल्यूएमएल और एचसीएल में स्थानीय स्तर पर रोजगार, कंपनी प्रबंधन तथा विस्थापितों के अधिकारों से जुड़े मामलों पर स्पष्ट नीति बनाने की मांग की गई। विस्थापितों ने कहा कि रोजगार और जमीन से जुड़े मामलों में किसी प्रकार की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में सभी लोगों से इस मुद्दे पर एकजुट होकर आगे की रणनीति बनाने की अपील की गई।