Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ghatsila News: विस्थापितों की बैठक में रोजगार और जमीन के मुद्दे पर बनी रणनीति

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, घाटशिला
Follow us on Google News
share

Ghatsila News: हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल) से विस्थापित परिवारों की एक महत्वपूर्ण बैठक रविवार को ग्राम प्रधान मनोरंजन महतो के आवासीय कार्यालय में आयोजित की गई।

Ghatsila News: विस्थापितों की बैठक में रोजगार और जमीन के मुद्दे पर बनी रणनीति

Ghatsila News: जादूगोड़ा। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल) से विस्थापित परिवारों की महत्वपूर्ण बैठक रविवार को ग्राम प्रधान मनोरंजन महतो के आवासीय कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में विस्थापितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में विशेष रूप से एसडब्ल्यूएमएल में विस्थापित एवं प्रभावित क्षेत्र के लोगों को रोजगार देने तथा प्रस्तावित विस्थापितों के नियोजन को लेकर विचार-विमर्श हुआ। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि एसडब्ल्यूएमएल में उपलब्ध रोजगार के अवसरों में विस्थापित एवं प्रभावित क्षेत्र के स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। बैठक में यह मांग उठी कि उक्त क्षेत्र के लोगों के लिए 50 प्रतिशत रोजगार का नियोजन सुनिश्चित किया जाए। इस मांग को लेकर कंपनी प्रबंधन के समक्ष दबाव बनाने तथा आवश्यक पहल करने का निर्णय लिया गया।

बैठक का प्रमुख मुद्दा

बैठक में एसडब्ल्यूएमएल द्वारा प्रस्तावित विस्थापितों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियोजित करने तथा आर.आई प्लॉट की जमीन से जुड़े मामले पर भी चर्चा की गई। विस्थापितों का कहना था कि जमीन और रोजगार से जुड़े मामलों का समाधान पारदर्शी तरीके से किया जाना चाहिए, ताकि प्रभावित परिवारों को उनका उचित अधिकार मिल सके। एचसीएल से जुड़े विस्थापन के मामले पर भी हुई चर्चा । बैठक में कहा गया कि विस्थापितों का मामला एचसीएल से लंबे समय से चला आ रहा है। विस्थापित परिवारों के लगातार प्रयासों के बाद इस मामले को झारखंड विधानसभा तक भी उठाया गया है। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि विस्थापितों के अधिकारों और उनके भविष्य से जुड़े मुद्दों का स्थायी समाधान होना आवश्यक है। बैठक में यह भी कहा गया कि यदि एसडब्ल्यूएमएल विस्थापितों की समस्याओं के समाधान की दिशा में सकारात्मक पहल करती है तो उसका स्वागत किया जाएगा। साथ ही एसडब्ल्यूएमएल और एचसीएल में स्थानीय स्तर पर रोजगार, कंपनी प्रबंधन तथा विस्थापितों के अधिकारों से जुड़े मामलों पर स्पष्ट नीति बनाने की मांग की गई। विस्थापितों ने कहा कि रोजगार और जमीन से जुड़े मामलों में किसी प्रकार की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में सभी लोगों से इस मुद्दे पर एकजुट होकर आगे की रणनीति बनाने की अपील की गई।

प्रमुख निर्णय

एसडब्ल्यूएमएल में विस्थापित एवं प्रभावित क्षेत्र के लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देने की मांग।

स्थानीय विस्थापितों के लिए 50 प्रतिशत रोजगार सुनिश्चित कराने की मांग।

आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्रस्तावित नियोजन पर चर्चा।

आर.आई प्लॉट की जमीन से जुड़े मामले के समाधान की मांग।

एचसीएल से जुड़े पुराने विस्थापन मामलों का स्थायी समाधान कराने पर जोर।

कंपनी प्रबंधन के समक्ष मांगों को मजबूती से रखने और विस्थापितों को एकजुट करने का निर्णय।

पूछे जाने वाले प्रश्न

बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा की गई?
बैठक में विस्थापितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें रोजगार और भूमि से जुड़े मामले शामिल थे।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jharkhand

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।