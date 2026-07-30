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Ghatsila News: धनपति सरदार बने प्लस टू विद्या निकेतन उच्च विद्यालय हल्दीपोखर के एसएमसी अध्यक्ष 

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, घाटशिला
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Ghatsila News: पोटका के प्लस टू विद्या निकेतन उच्च विद्यालय हल्दीपोखर की प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया गया। बैठक में धनपति सरदार को अध्यक्ष और शबनम खातून को उपाध्यक्ष चुना गया। एसएमसी में 50% महिला और 50% पुरुष सदस्यों का प्रतिनिधित्व है। नई समिति का कार्यकाल दो वर्ष होगा।

Ghatsila News: धनपति सरदार बने प्लस टू विद्या निकेतन उच्च विद्यालय हल्दीपोखर के एसएमसी अध्यक्ष 

Ghatsila News: पोटका,संवाददाता। प्रखंड के प्लस टू विद्या निकेतन उच्च विद्यालय हल्दीपोखर के विद्यालय प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन में सर्वसम्मति से धनपति सरदार को एसएमसी का अध्यक्ष चुना गया। इसके पूर्व एसएमसी पुनर्गठन हेतु एक बैठक पूर्व एसएमसी अध्यक्ष श्रीकांत सरदार कि आयोजित किया गया। इस अवसर बतौर पर्यवेक्षक सीआरपी बबलू महतो उपस्थित थे। बैठक का संचालन प्रधानाध्यापक सह सचिव नरेंद्र सीट ने किया। बैठक में विद्यालय के छात्र अभिभावक धनपति सरदार को विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष, तथा वार्ड सदस्य शबनम खातून को उपाध्यक्ष चुना गया। नियमानुसार पचास प्रतिशत महिला व पचास प्रतिशत अनुपात में पुरुष सदस्य भी चुने गए।

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एसएमसी सदस्यों में श्रद्धामनि साहु,मनिषा सरदार,इशरत खातून, शहीदा खातून,तपन नंदी,सपन कुमार नायक,मो.अलीजान,सलील कुमार दास,लखन टुडू, जयंती मुंडा,दानी खंडायेत, सुकुरमनी सरदार, साहिस्ता खातून,शमा परवीन, अशोक भूमिज,उत्पल सरदार व, शिक्षक सदस्य में नीतू शर्मा एवं विजय कुमार सिंह चुने गए। नई समिति का कार्यकाल दो वर्ष होगा। बैठक में 70 से ज्यादा अभिभावक उपस्थित थे। 

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