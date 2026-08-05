Ghatsila News: नरसिंहगढ़ प्लस टू हाई स्कूल : आठ शिक्षकों के भरोसे 696 विद्यार्थियों की पढ़ाई

Ghatsila News: धालभूमगढ़ में प्लस टू विद्यालयों में विद्यार्थियों का दबाव बढ़ रहा है। शिक्षकों की कमी और असुविधाजनक भवनों के कारण अध्ययन प्रभावित हो रहा है। नरसिंहगढ़ प्लस टू हाई स्कूल में 696 विद्यार्थियों के लिए केवल 8 शिक्षक उपलब्ध हैं। छात्राएं और प्राचार्य दोनों ही स्थिति को लेकर सरकार से शीघ्र समाधान की मांग कर रहे हैं।

Ghatsila News: धालभूमगढ़, संवाददाता। राज्य सरकार की ओर से इंटर की पढ़ाई कॉलेजों से हटाकर प्लस टू विद्यालयों में स्थानांतरित किए जाने के बाद विद्यार्थियों का दबाव लगातार बढ़ रहा है। लेकिन, अधिकांश प्लस टू विद्यालयों में न पर्याप्त भवन हैं और न ही सभी विषयों के शिक्षक। ऐसे में सीमित संसाधनों के बीच शिक्षकों को क्षमता से अधिक विद्यार्थियों को पढ़ाना पड़ रहा है। मंगलवार की पड़ताल में नरसिंहगढ़ प्लस टू हाई स्कूल की स्थिति भी कुछ ऐसी ही सामने आई। विद्यालय में इंटरमीडिएट के कुल 696 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, जबकि पढ़ाने के लिए मात्र आठ शिक्षक उपलब्ध हैं。

छात्राओं की राय इस वर्ष 11वीं कक्षा में कला संकाय में 300, विज्ञान में 33 और वाणिज्य में 31 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। यानी कुल 364 छात्र-छात्राएं नामांकित हैं। वहीं 12वीं कक्षा में कला के 300, विज्ञान के 22 और वाणिज्य के 10 विद्यार्थियों सहित कुल 332 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं।

शिक्षकों की कमी के कारण समस्याएं विद्यालय में अंग्रेजी, हिंदी, गणित, भौतिकी, रसायन, संस्कृत और अर्थशास्त्र विषयों के शिक्षक तो हैं, लेकिन जीवविज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान और भूगोल के शिक्षक नहीं हैं। शिक्षकों की कमी के कारण विज्ञान प्रयोगशाला सहायक को भी कक्षाएं लेनी पड़ रही हैं।

छात्राओं की समस्याएं क्या कहती हैं छात्राएंशिक्षकों और कमरों की कमी से पढ़ाई प्रभावित हो रही है। कई बार कक्षा में बैठने तक में परेशानी होती है। सरकार को जल्द इस समस्या का समाधान करना चाहिए।- वीणापाणि महतोमजबूरी में यहां नामांकन लेना पड़ा है। शिक्षकों की कमी के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आसपास कोई अन्य प्लस टू विद्यालय नहीं होने से यहीं पढ़ाई करनी पड़ रही है।-लक्ष्मी नायकशिक्षकों की कमी के बावजूद यहां पढ़ाई अच्छी होती है। यदि पर्याप्त शिक्षक और भवन उपलब्ध करा दिए जाएं तो विद्यार्थियों को और बेहतर शिक्षा मिल सकेगी।-निरुपमा महतोकॉलेजों में इंटर की पढ़ाई बंद होने के बाद यहां नामांकन लेना पड़ा। सरकार को प्लस टू विद्यालयों में शिक्षक, भवन और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए।-सुनीता मुंडा

प्राचार्य की स्थिति ------------------क्या कहते हैं प्राचार्यविद्यालय में शिक्षकों और कमरों दोनों की कमी है। कुछ कक्षाओं का उपयोग मॉडल स्कूल के विद्यार्थियों के लिए किया जा रहा है, क्योंकि प्रखंड में मॉडल स्कूल का अपना भवन नहीं है। शिक्षकों और भवन की समस्या से विभाग को अवगत करा दिया गया है, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला है।- निर्मलेंदु महतो, प्राचार्य