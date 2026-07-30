Ghatsila News: माझी बाबा पीरु किस्कू के अंतिम संस्कार में शामिल हुए विधायक संजीव सरदार
Ghatsila News: पोटका विधानसभा क्षेत्र के हाड़तोपा में माझी बाबा पीरु किस्कू का निधन टाटा मोटर्स अस्पताल में हुआ। उनके निधन से क्षेत्र में शोक छा गया है। विधायक संजीव सरदार ने अंतिम संस्कार में शामिल होकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी और शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी।
Ghatsila News: पोटका । पोटका विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत हाड़तोपा के माझी बाबा पीरु किस्कू का टाटा मोटर्स अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। उनके निधन से क्षेत्र में शोक की लहर है। पोटका के विधायक संजीव सरदार दिवंगत पीरु किस्कू के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। उन्होंने पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी तथा शोकाकुल परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। विधायक ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति एवं शोक संतप्त परिवार को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। साथ ही इस कठिन समय में परिवार को हरसंभव सहयोग का भरोसा भी दिया।इस
अवसर पर झामुमो नेता लालू राम किस्कू, पर्वत किस्कू, जुगसलाई तरफ परगना बाबा दाशमत हांसदा, राजदोहा माझी बाबा युवराज टुडू, पाथरचकरी माझी बाबा दासमत मुर्मू, सुधीर सोरेन, सोमाय किस्कू, लखन मुर्मू, शिबू मुर्मू, लोबा मार्डी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं गणमान्य लोग उपस्थित थे।
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