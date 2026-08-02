Ghatsila News: मानुषमुड़िया : अतिक्रमण की शिकायत पर जांच करने पहुंचे सीओ
Ghatsila News: बहरागोड़ा के मानुषमुड़िया में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की शिकायत पर अंचलाधिकारी राजा राम सिंह मुंडा ने जांच की। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि भवरंजन महाकुड़ ने जमीन पर कब्जा किया है। जांच के दौरान दस्तावेजों की जांच की गई और संबंधित व्यक्ति को दस्तावेज पेश करने का आदेश दिया गया। आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
Ghatsila News: बहरागोड़ा। बहरागोड़ा प्रखंड क्षेत्र के मानुषमुड़िया लैम्प्स भवन के पास सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की शिकायत के बाद शनिवार को अंचलाधिकारी राजा राम सिंह मुंडा ने मौके पर पहुंचकर जांच की। ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि भवरंजन महाकुड़ ने सरकारी जमीन को घेर रखा है। शिकायत मिलने पर मुखिया राम मुर्मू ने इसकी जानकारी जिला उपायुक्त और अंचल कार्यालय को देकर जांच की मांग की थी। जांच के दौरान अंचलाधिकारी ने उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया और संबंधित भूमि का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित व्यक्ति को अपनी जमीन से जुड़े वैध दस्तावेज दो दिन के अंदर अंचल कार्यालय में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
सीओ ने कहा कि दस्तावेजों और जांच रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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