Ghatsila News: मानुषमुड़िया में सरकारी जमीन की हुई मापी, 15 दिनों में अतिक्रमण हटाने का निर्देश

Ghatsila News: बहरागोड़ा। बहरागोड़ा अंचलाधिकारी राजा राम सिंह मुंडा के निर्देश पर मंगलवार को बहरागोड़ा प्रखंड की मानुषमुड़िया पंचायत स्थित लैम्पस भवन के पीछे सरकारी जमीन की मापी की गई। उक्त जमीन पर अवैध अतिक्रमण किए जाने की शिकायत के बाद विभाग की टीम ने स्थल का निरीक्षण कर सीमांकन किया। मापी के दौरान संबंधित अतिक्रमणकारि को 15 दिनों के भीतर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने का निर्देश दिया गया।अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि निर्धारित अवधि के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने कहा कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सरकारी संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।