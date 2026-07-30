Ghatsila News: गुरु पूर्णिमा उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया
Ghatsila News: घाटशिला के बीडीएसएलसीटी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में महर्षि वेद व्यास जी की जयंती और गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रेम कुमार गुप्ता, प्रधानाचार्य लखनलाल करमाली, आचार्य कैलाश नाथ पाण्डे तथा छंदा मुखर्जी ने सामूहिक रूप से किया। इस अवसर पर गुरु की महिमा पर प्रकाश डाला गया।
Ghatsila News: घाटशिला। बीडीएसएलसीटी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर विद्यालय घाटशिला में महर्षि वेद व्यास जी का जयंती गुरु पूर्णिमा उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यालय के सरस्वती शिशु बाल किशोर भारती द्वारा आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन विद्यालय प्रबंध कारिणी समिति के संरक्षक प्रेम कुमार गुप्ता, विद्यालय के प्रधानाचार्य लखनलाल करमाली, आचार्य कैलाश नाथ पाण्डे, छंदा मुखर्जी ने सामूहिक रूप से किया। इस अवसर पर संरक्षक प्रेम कुमार गुप्ता ने गुरु की महिमा की महत्ता रखी, समिति सदस्य राजा कर्मकार, सुदामा सिंह भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।