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Ghatsila News: गुरु पूर्णिमा उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, घाटशिला
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Ghatsila News: घाटशिला के बीडीएसएलसीटी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में महर्षि वेद व्यास जी की जयंती और गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रेम कुमार गुप्ता, प्रधानाचार्य लखनलाल करमाली, आचार्य कैलाश नाथ पाण्डे तथा छंदा मुखर्जी ने सामूहिक रूप से किया। इस अवसर पर गुरु की महिमा पर प्रकाश डाला गया।

Ghatsila News: गुरु पूर्णिमा उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया

Ghatsila News: घाटशिला। बीडीएसएलसीटी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर विद्यालय घाटशिला में महर्षि वेद व्यास जी का जयंती गुरु पूर्णिमा उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यालय के सरस्वती शिशु बाल किशोर भारती द्वारा आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन विद्यालय प्रबंध कारिणी समिति के संरक्षक प्रेम कुमार गुप्ता, विद्यालय के प्रधानाचार्य लखनलाल करमाली, आचार्य कैलाश नाथ पाण्डे, छंदा मुखर्जी ने सामूहिक रूप से किया। इस अवसर पर संरक्षक प्रेम कुमार गुप्ता ने गुरु की महिमा की महत्ता रखी, समिति सदस्य राजा कर्मकार, सुदामा सिंह भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे।

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